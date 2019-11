La soap opera spagnola Una Vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare emozioni forti. Nelle puntate già andate in onda sull’emittente La 1 TVE lo scorso luglio 2019 e che verranno trasmesse in Italia tra qualche mese, ci sarà un momento molto emozionante che coinvolgerà principalmente due storici protagonisti: Antonito e Lolita. La lieta notizia arriverà in un momento difficile per i Palacios e per gli altri cittadini di Acacias 38 che, nel frattempo, sono stati travolti da problemi finanziari provocati da una truffa di Alfredo Bryce.

A cambiare gli umori di Ramon, Antonito e Carmen ci penserà la Casado. Dopo essersi confidata con Fabiana, l’ex domestica annuncerà ai suoi familiari di aspettare un figlio.

Antonito e Lolita si sposano, Liberto tra le braccia di Genoveva

I telespettatori italiani dovranno attendere ancora molto per poter assistere ad un lieto evento della soap opera che vedrà protagonista Lolita. Tutto comincerà quando la Casado smetterà di prestare servizio nella dimora di Felipe e Celia per sposare Antonito. Quest’ultimo e l'ex domestica inizieranno ad organizzare le loro nozze e Servante accetterà di accompagnare all’altare l’ex domestica.

A gran sorpresa ad Acacias 38 rimetterà piede Maria Luisa al fianco del marito Victor: i due coniugi ritorneranno da Parigi giusto in tempo per partecipare al matrimonio di Antonito e Lolita. Finalmente la coppia pronuncerà il fatidico “Sì lo voglio”. In seguito ci saranno delle forti tensioni nell’intero quartiere con Ursula e Genoveva che stringeranno una diabolica alleanza per vendicarsi di tutti i residenti di Acacias 38. Per riuscire nel loro intento le due darklady si serviranno della complicità di Alfredo Bryce, il secondo marito della Salmeron che farà cadere in rovina alcuni paesani con l'investimento di grandi somme di denaro in una banca non sicura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La consorte del new entry, inoltre, farà entrare in crisi Rosina e Liberto. Quest’ultimo si metterà nei guai dopo aver ceduto alle avance di Genoveva sotto lo sguardo di Casilda.

La Salmeron si sente in colpa, la Casado annuncia la sua gravidanza

Oltre ad essere lasciato dalla madre di Leonor per averla tradita, il Seler finirà in carcere con l’accusa di aver abusato della consorte di Alfredo. Successivamente la nuova alleata della Dicenta inizierà a sentirsi in colpa per quanto accaduto al nipote di Susana, al punto da testimoniare a suo favore per non farlo condannare per violenza.

Nonostante ciò la signora Bryce farà i conti con Lolita poiché la umilierà pubblicamente. Durante lo scontro acceso con Genoveva, la moglie di Antonito si mostrerà parecchio agitata dando l’impressione di nascondere qualche segreto. Oltre ad essere arrabbiata per l’imminente sfratto dalla latteria che gestiva con il marito per estinguere dei debiti, la nuora di Ramon farà una confessione inaspettata a Fabiana. In particolare l’ex inserviente farà sapere alla Aguado di essere stressata per aver scoperto di essere in stato interessante.

Proprio nell’istante in cui Ramon riceverà un anticipo il prestito richiesto ad una compagnia assicurativa per recuperare la bottega di famiglia, Lolita troverà il coraggio per uscire allo scoperto. Quest’ultima rivelerà ai suoceri e al marito Antonito di essere in dolce attesa.