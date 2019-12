Le anticipazioni della soap opera Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 dicembre su Canale 5 preannunciano diverse novità. Infatti, dopo il decesso della maestra Adela, nelle prossime settimane si verificherà la morte dell'ex ancella Antolina Ramos. Quest'ultima perderà la vita cadendo da un dirupo nel tentativo di uccidere il marito Isaac Guerrero.

La "perfida biondina" tornerà a Puente Viejo e non avrà alcuna intenzione di arrendersi all'idea che Isaac ed Elsa possano essere felici insieme.

Per questo motivo sarà pronta a tutto, anche a togliere la vita al carpentiere. La giovane, infatti, tenderà una trappola al marito, ma le sue malvagie intenzioni si ritorceranno contro di lei.

Antolina vive in una capanna in condizioni disumane

Antolina si nasconderà da Meliton che si metterà sulle sue tracce, arrivando ad un passo dal catturarla. Questa situazione scatenerà un moto di rabbia nella donna. Nel frattempo, Isaac chiederà ad Elsa di lasciare la locanda per un po' di tempo, temendo che possa essere ancora in pericolo.

L'infermiera assunta da Fernando per prendersi cura di Maria metterà a dura prova la giovane. La donna, infatti, ricorrerà a dei metodi di riabilitazione alquanto severi e umilianti, creando non poche difficoltà alla paziente. Ad esempio, la Castaneda cadrà dalla sedia a rotelle nel tentativo di recuperare i disegni dei figli che l'infermiera aveva gettato a terra.

Mentre Guerrero non riuscirà a convincere la Laguna ad allontanarsi dalla locanda per un po', Antolina si rifugerà in una capanna dove sarà costretta a sopravvivere in condizioni disumane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Quando il sindaco di Belmonte verrà rimosso dall'incarico in seguito alle accuse mosse contro di lui dalla giornalista Irene, la Ramos ne approfitterà per introdursi nella sala municipale rimasta temporaneamente vuota.

La Ramos ruba un'arma e tende una trappola a Isaac

Meliton si accorgerà che qualcuno ha sottratto un'arma da fuoco dal Municipio e lancerà l'allarme. Elsa ascolterà tutto e chiederà delle immediate spiegazioni, mentre si diffonderà il timore che la responsabile del furto possa essere proprio Antolina che potrebbe avere in mente un altro dei suoi malefici piani.

Dolores coglierà in flagrante la "perfida biondina" intenta a rubare del cibo dal suo negozio. Successivamente, Isaac riceverà un messaggio proprio dalla Ramos che gli chiederà di incontrarlo per un chiarimento. Matias proverà a convincere il falegname a non presentarsi all'appuntamento, certo che si tratti di una trappola. L'uomo però non si tirerà indietro, convinto che ormai sia giunto il momento di affrontare l'ex compagna una volta per tutte allo scopo di tutelare l'incolumità di Elsa.

Guerrero, dunque, sarà pronto a consegnare del denaro alla Ramos affinché sparisca per sempre.

Matias deciderà di accompagnare l'amico all'incontro, e in questa circostanza le sue paure si tramuteranno in realtà. La rivale di Elsa, infatti, proverà ad assassinare Isaac, ma tutto ad un tratto perderà la vita e cadrà da una scogliera.

Isaac e Matias riusciranno a localizzare la Ramos lungo una sporgenza ma, quando la raggiungeranno, non potranno fare nulla per evitarne il decesso.