Nuovi intrighi caratterizzeranno le puntate di Una vita in onda in Italia nelle prossime settimane. Tra i principali protagonisti ci saranno Padre Telmo e Lucia che, dopo l'ennesimo riavvicinamento, arriveranno persino a scambiarsi un bacio. Subito dopo, però, Martinez comincerà a nutrire dei sensi di colpa per aver spezzato il suo voto di castità.

Nel frattempo Samuel, ignaro di quanto accaduto tra la giovane e il sacerdote, deciderà di mettersi sulle tracce di Fra Guillermo, il mentore di Telmo, per far sì che possa recarsi ad Acacias per aiutare il religioso a ritrovare la "retta via" spirituale.

L'obiettivo di Alday sarà quello di liberarsi una volta per tutte dell'ingombrante presenza del prete per poter conquistare Lucia e impossessarsi del suo ingente patrimonio.

Samuel vuole allontanare Telmo da Lucia per mettere le mani sulle ricchezze della donna

In seguito alla diffusione dell'epidemia presso Hoyo, e complice la comune collaborazione per aiutare gli ammalati, tra Lucia e Telmo ci sarà un riavvicinamento, con la giovane che comincerà a ricredersi sull'animo gentile del sacerdote dopo averlo accusato ingiustamente di aver abusato di lei.

Questa ritrovata intesa non farà altro che allontanare la bella ereditiera da Samuel, il quale a sua volta si renderà conto della crescente complicità tra la giovane e l'ecclesiastico. Pressato dall'usuraio Batan, il quale gli farà capire che la Alvarado si sta innamorando di Martinez, il perfido Alday per evitare di perdere la possibilità di entrare in possesso dell'eredità dei marchesi di Valmez, si rivolgerà ad un investigatore privato, il quale gli comunicherà dell'esistenza di Fra Guillermo, ossia il "padre spirituale" di Telmo che lo ha guidato durante il suo percorso di avvicinamento a Dio.

Spoiler Una Vita: Telmo e Lucia si baciano

Dalle anticipazioni di Una Vita si apprende che, proprio mentre Samuel si allontanerà dal paese per raggiungere Guillermo, Lucia e Telmo avranno un chiarimento in sacrestia, al culmine del quale scatterà un romantico bacio. La giovane sarà convinta di quanto accaduto e, in un secondo momento, non nasconderà al parroco di essersi innamorata di lui. Quest'ultimo, invece, comincerà a pentirsi di aver tradito la propria spiritualità e, in preda ai sensi di colpa, arriverà addirittura ad autoflagellarsi.

Intanto Samuel riuscirà a trovare Frate Guillermo e, dopo avergli fatto credere di essere un amico di Padre Telmo, lo convincerà a seguirlo ad Acacias per far sì che il suo allievo possa ritrovare appieno la propria religiosità. Stando a quanto riportato dagli spoiler, sembra proprio che il mentore di Martinez giungerà nel quartiere mentre questi sarà in lacrime dopo aver chiesto perdono a Dio per il bacio scambiato con Lucia.