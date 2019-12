Gelosia alle stelle a Verissimo dove Edoardo Stoppa ha dichiarato di essere così geloso di Juliana Moreira da essere quasi infastidito quando la sua bellissima moglie esce con le sue amiche. Testimone di questa dichiarazione il volto storico di Verissimo e padrona di casa, Silvia Toffanin, insieme a tutti gli spettatori che da casa seguono la trasmissione. In studio, infatti, il volto animal-friendly di Striscia la Notizia ha scherzosamente confidato che quando Juliana esce da sola con le amiche, lui sarebbe pronto a dirle: "Ma dove vai? Se devi uscire, usciamo insieme".

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: un amore lungo 12 anni

Dodici lunghi anni di amore da quel lontano 2007 in cui il conduttore e la showgirl si sono trovati e mai più lasciati. Un amore durevole per una delle coppie più affiatate dello showbiz: Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sembrano innamorati come il primo giorno. Due figli (Lua Sophie e Sol Gabriel), una casa insieme, un progetto di vita condiviso guardando entrambi nella stessa direzione: questo sembrerebbe essere il segreto di un'unione così longeva e sempre rigogliosa.

Anche se pare che Edoardo Stoppa sia alquanto geloso! Davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, il conduttore ha, infatti, dichiarato: "Non mi piace quando esce con le amiche." Quindi, l'appello scherzoso alle amiche della showgirl: "Amiche, non invitatela, deve stare a casa con suo marito!".

Una gelosia sana, però, capace di trattenere Juliana al suo fianco con la stessa sincerità e amore degli albori. Merito anche, probabilmente, di quella sensibilità che permette di riuscire a dedicarsi pienamente sia alla coppia che ai figli, senza togliere nulla a nessuno ma, anzi, amplificando il volersi bene.

Lo conferma sempre Edoardo che si definisce una sorta di "mammo" e dichiara di come lui e la moglie siano riusciti a fare sempre "50 e 50 con i figli". E quindi, l'assunzione di responsabilità, matura, amorevole e innamorata: "A volte noi padri ci perdiamo delle cose perché siamo impegnati e non mi sembra giusto".

Del resto, Edoardo Stoppa è laureato in Psicologia all'Università di Padova ed è quindi a suo agio nel lavorare sui sentimenti e capire quello di cui ha bisogno la sua famiglia per rimanere unita.

La gelosia di Juliana Moreira verso il marito, comunque, non è da meno. Durante uno scherzo organizzato da Le Iene, Juliana punta sul vivo pare abbia reagito in modo inconsulto lanciandosi in una scena a botte e schiaffi pur di proteggere il marito. Del resto, lei stessa ha dichiarato di essere "tranquilla, simpatica e casinista" ma di avere anche lei "il sangue nelle vene".

Matrimonio tra Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa: la proposta negli States

Una storia iniziata nel 2007 e coronata con il matrimonio 10 anni dopo, nel 2017, appena un anno dopo la nascita del loro secondogenito.

Una storia nata quasi per caso una sera in discoteca che a Juliana piace ricordare così: "Lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Ma per il primo bacio l'ho fatto aspettare tantissimo." Come mai questa lunga attesa? Juliana svela anche questo: "Prima c'era stata nottata passata a parlare al telefono".

Poi, nel 2011 nasce la prima figlia, Lua Sophie, cinque anni dopo arriva il secondo bebè, un maschietto di nome Sol Gabriel. E finalmente la proposta di nozze piuttosto buffa nel cuore della Grande Mela.

Edoardo Stoppa racconta come siano andate le cose in quel di New York: "La proposta di matrimonio gliel'ho fatta sull'Empire Stare Building a New York, con l'anello di famiglia". Anche se il romanticismo della location ha lasciato ben presto il posto ad una scena bizzarra. Pare, infatti, che durante la salita del grattacielo Juliana non si sia sentita bene a causa di una congestione. Così, una volta arrivati in cima dove un amico della coppia li attendeva fiducioso del loro arrivo per filmare la proposta (ancora segreta) di matrimonio, ecco accadere l'imprevisto!

Edoardo Stoppa continua la sua narrazione: "Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico, con io in ginocchio, lei mi fa: "Mi viene da vomitare"! Poi le ho portato una camomilla."

"Ci sono stati fidanzamenti più romantici", è la chiosa di Edoardo Stoppa!