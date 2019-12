Le trame dello sceneggiato spagnolo Una vita non finiscono mai di sorprendere. Gli spoiler degli episodi che occuperanno la rete televisiva La 1 TVE questa settimana dicono che Ursula Dicenta seminerà il terrore tra gli abitanti di Acacias 38. Felipe Alvarez Hermoso, invece, non appena Genoveva Salmeron si dirà disposta a crescere la creatura che aspetta da lui da sola, farà un gesto clamoroso. L’avvocato metterà la parola fine alla sua relazione amorosa con Marcia dicendole che lui e la sua promessa sposa diventeranno genitori.

I sospetti di Rosina, Genoveva dice no alla proposta di nozze di Felipe

Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre Genoveva, dopo aver sorpreso Felipe tra le braccia di Marcia, ricatterà la brasiliana. La Salmeron le ordinerà di abbandonare Acacias 38 per allontanarsi dal suo futuro marito durante un nuovo acceso confronto con la sua rivale in amore. Nel contempo Ursula pianificherà la sua vendetta mentre Jose, nonostante il buon esito della sua esibizione con il produttore americano, darà l’impressione di non essere felice.

Successivamente quest’ultimo riceverà una grande proposta per andare ad Hollywood. Camino chiederà delle spiegazioni a Maite su ciò che è successo tra di loro con le due donne che finiranno per darsi dei baci. Bellita, dopo aver avuto uno svenimento, verrà visitata da un dottore che non riuscirà a capire quale malattia potrebbe avere. Intanto Genoveva sarà ancora furiosa con l’Alvarez Hermoso per via dell'incontro con Marcia. Quest'ultimo sosterrà che non è successo nulla tra lui e la sua ex fiamma.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Una Vita

Maite e Camino decideranno di mantenere segreta la loro relazione. Intanto Rosina inizierà a sospettare che suo marito Liberto possa aver intrapreso una tresca con la nipote di Armando. Per riconquistarsi la fiducia della Salmeron, Felipe le farà una proposta di nozze e le dirà che vuol prendersi cura del figlio che aspetta. Nonostante ciò l’avvocato riceverà una risposta negativa. Nello specifico Genoveva si rifiuterà di sposare il vedovo di Celia dicendogli di voler crescere il bambino che aspetta lontano dal quartiere iberico. Nel contempo Marcia continuerà a non fidarsi di Santiago, soprattutto dopo averlo visto parlare con Ursula.

L’Alvarez Hermoso lascia Marcia, Ursula spaventa gli abitanti di Acacias 38

Jose chiederà scusa a Bellita per aver sospettato che avesse finto di sentirsi male. La Salmeron ordinerà a Santiago di convincere la Dicenta a lasciare il paese. Dall'altra parte Il commissario Mendez inviterà Felipe a non essere molto duro quando farà la sua testimonianza contro Andrade nell'imminente processo. Intanto quest’ultimo riceverà la visita di Ursula che pretenderà di avere delle informazioni su Santiago. Dopo essersi sentito tradito da Genoveva, Andrade le farà chiedere delle delucidazioni dal suo avvocato senza sospettare che si tratti di un complice della donna.

Felipe metterà Marcia al corrente della gravidanza della Salmeron, e le dirà addio per sempre. A questo punto quest’ultima accetterà di diventare la moglie dell’avvocato. In seguito la brasiliana, convinta che sia un impostore, preparerà una trappola per il marito per smascherarlo. Non appena sua moglie esigerà di sapere chi è veramente, Santiago le mostrerà due biglietti per Cuba. Maite e Camino, a causa di Cesareo, sceglieranno di non vedersi per alcuni giorni. Jose dopo aver smesso di fare l’attore rifiuterà anche l’offerta dell’americano di Hollywood per occuparsi di Bellita.

Rosina, sempre più convinta che suo marito potrebbe averla tradita con Maite, deciderà di tenere i due sotto controllo. La testimonianza di Felipe contro Andrade produrrà gli effetti sperati. Per concludere Ursula, dopo essersi rinchiusa in un convento, terrorizzerà tutti gli abitanti di Acacias 38 attraverso delle lettere. Andrade invece convocherà l’ex governante dicendole che Santiago non è chi dice di essere.