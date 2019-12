I colpi di scena nella telenovela Una vita, sono sempre dietro l’angolo. Le anticipazioni degli appuntamenti italiani che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset la seconda settimana di gennaio 2020, dicono che Antonito Palacios sarà profondamente amareggiato a causa di Lolita Casado. Il fratello di Maria Luisa non riuscirà a capire come mai la sua promessa sposa ha annullato il loro matrimonio, dopo aver rivisto la sua vecchia fiamma Ceferino. Inigo Barbosa invece dopo aver cominciato a seguire parecchi incontri di pugilato in compagnia di Jordi Barò e Liberto Seler, farà infuriare Leonor.

Quest’ultima non la prenderà per niente bene, quando avrà la conferma che il suo fidanzato ha iniziato a trascurarla per delle scommesse.

Antonito si sente tradito da Lolita, Lucia disperata per Celia e Felipe

Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020, Telmo per impedire a Lucia di far visita agli Alvarez Hermoso, farà un gesto coraggioso. Il parroco di Acacias 38 deciderà di curare Celia e Felipe, costretti a stare in quarantena per aver contratto il virus che ha contagiato gli abitanti dell’Hoyo.

Agendo in tale maniera il Martinez si riavvicinerà alla Alvarado, scatenando la furia di Samuel per l’ennesima volta. Intanto Antonito si sentirà tradito da Lolita, quando gli dirà di dover convolare a nozze con Ceferino. Successivamente Flora dopo essere venuta a conoscenza che Inigo sta scommettendo del denaro per degli incontri di boxe, metterà al corrente Leonor. Servante rimarrà sconvolto quando Paciencia gli dirà tramite un telegramma di aver intrapreso una tresca clandestina con un mulatto più giovane di lei. Purtroppo i coniugi Alvarez Hermoso continueranno ad essere in pericolo di vita, visto che non daranno nessun segno di ripresa nemmeno quando il dottor Quiles gli somministrerà una cura sperimentale. Le pessime condizioni di salute di Celia e Felipe, faranno disperare ulteriormente Lucia.

Quest’ultima penserà addirittura di scrivere una lettera a Tano, per fargli sapere che i suoi genitori adottivi sono sull’orlo della morte.

Leonor si allontana da Inigo, la Alvarado e Telmo di nuovo complici

Nel contempo Ceferino per convincere la Casado a diventare sua moglie al più presto possibile, starà a digiuno. Jordi Barò inviterà Inigo e Liberto ad assistere ad un nuovo combattimento di boxe. Tutti gli abitanti del quartiere iberico temeranno il peggio, quando non avranno nessuna notizia di Telmo. In seguito Servante pur avendo appreso il tradimento della moglie, deciderà di raggiungerla a Cuba. A questo punto le domestiche della soffitta, chiederanno a Ramon di convincere il Gallo a rimanere ad Acacias 38. Casilda riceverà un biglietto scritto dal Martinez, e apprenderà che Celia e Felipe sono sulla via della guarigione per merito del medicinale che hanno assunto grazie al dottor Quiles.

Leonor e Flora abbastanza turbate, seguiranno Inigo fino a quando metterà piede alla società di ginnastica che ha cominciato a frequentare, e scopriranno che il cioccolatiere scommette denaro. I cittadini organizzeranno una merenda in onore di Telmo, per ringraziarlo del fatto di essersi preso cura degli Alvarez Hermoso pur avendo rischiato la propria vita. Samuel anche se proverà molta gelosia nei confronti del sacerdote, prenderà parte all’agape per far credere al suo rivale di averlo apprezzato. Purtroppo la figlia di Rosina si allontanerà dal Barbosa, per non averla messa al corrente della sua nuova attività.

A questo punto il proprietario de La Deliciosa, disperato per non aver potuto dare le dovute delucidazioni alla fidanzata chiederà aiuto a Liberto. Trini decisa a far tornare il sereno tra Antonito e Lolita, vorrà contattare lo zio Gennaro, un uomo che conosce perfettamente le tradizioni di Cabrahigo. Lucia sarà intenzionata a tornare a vivere a casa degli Alvarez Hermoso, nonostante il dottor Quiles le consiglierà di aspettare che si riprenderanno del tutto. Antonito penserà di trasferirsi in America per dimenticare quanto accaduto tra lui e Lolita, invece la complicità tra la Alvarado e il Martinez non passerà di certo inosservata.