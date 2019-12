Nei nuovi appuntamenti italiani uno storico personaggio femminile della popolare soap Il Segreto, correrà un grosso pericolo. La donna in questione purtroppo è Maria Castaneda (Loreto Mauleon), che cadrà tra le grinfie della pericolosa infermiera Dori Vilches (Marian Degas). Quest’ultima già infastidita per il fatto di non essere considerata da Fernando Mesia (Carlos Serrano) a causa della sua paziente, sarà in procinto di commettere una pazzia. La forestiera non appena la figlia di Emilia e Alfonso scoprirà il suo oscuro passato, tenterà di ucciderla: fortunatamente a salvare in extremis la giovane ci penserà proprio il suo ex marito.

Dori in preda al delirio, Maria apprende il passato della sua infermiera

I telespettatori italiani hanno già avuto modo di fare la conoscenza dell’infermiera Dori Vilches, che è entrata in scena grazie a Fernando. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, svelano che Maria dopo aver iniziato a sottoporsi a parecchie cure della nuova arrivata assunta dal Mesia per lei, comincerà ad avere dei sospetti. La madre di Esperanza si accorgerà che la sua fisioterapista non è del tutto stabile mentalmente.

A far dubitare la figlia di Emilia e Alfonso sarà il fatto che Dori nel corso di una giornata pronuncerà delle frasi senza un senso logico davanti a lei, dato che darà l’impressione di aver invitato dei bambini a scappare per sfuggire ad un devastante incendio. La sorella di Matias abbastanza turbata dallo strano comportamento della Vilches, chiederà ad Irene di fare delle indagini sulla donna per farle scoprire ciò che faceva prima di mettere piede a Puente Viejo. La Campuzano dopo aver fatto le dovute ricerche, sconvolgerà la Castaneda. In particolare la moglie di Severo farà sapere alla figlioccia di Francisca che la sua infermiera in passato ha trascorso parecchi anni in un sanatorio dopo aver ucciso una donna, e per aver dato fuoco ad una struttura psichiatrica facendo perdere la vita a tanti bambini.

La Vilches pronta ad uccidere la Castaneda, Fernando salva la sua ex moglie

Completamente sotto shock per le scoperte fatte dalla giornalista, Maria riunirà tutti i tasselli del puzzle e non farà fatica a capire che la Vilches quando era in preda al delirio si riferiva alle sue vittime. La zia di Beltran anche se saprà che Dori è un’assassina, convinta che gli esercizi che le fa svolgere pur essendo pesanti possano darle dei benefici stringerà un patto con la stessa. Nello specifico Maria farà presente a Dori di essere disposta a rimanere in silenzio su ciò che ha scoperto sul suo conto senza avvisare nemmeno Fernando, soltanto se riuscirà a farla tornare a camminare. La Castaneda sbaglierà a fidarsi della psicopatica infermiera, dato che gelosa a causa delle continue attenzioni che Fernando continuerà a riservarle perderà le staffe.

Dori dopo aver fatto perdere i sensi a Maria, sarà pronta a metterla fuori gioco in modo definitivo non appena preparerà un bisturi, nonostante affermi di dover utilizzare l’attrezzo soltanto per operarla. La Castaneda si renderà conto di rischiare la vita, quando si troverà legata su un lettino con delle corde, visto che dopo essersi risvegliata chiederà subito aiuto. Per fortuna la nipote di Raimundo scamperà alla morte per merito dell'intervento provvidenziale del Mesia, che farà desistere la Vilches dal suo terribile intento. Ebbene sì, il figlio del defunto Olmo capirà che è arrivato il momento di togliersi dai piedi la sua complice, per non perdere Maria.