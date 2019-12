Prosegue l'appuntamento con Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dal 7 al 10 gennaio su Canale 5 rivelano che le condizioni di Salute di Celia e Felipe Alvarez Hermoso miglioreranno a vista d'occhio, dopo la somministrazione di una cura grazie a Telmo Martinez. Antonito Palacios, invece, vorrà lasciare Acacias 38 per colpa di alcune incomprensioni sorte con Lolita.

Una Vita, puntate 7-10 gennaio: Antonito si sente tradito da Lolita

Le anticipazioni di Una Vita, in programma da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, rivelano che Telmo deciderà di sacrificarsi per impedire a Lucia di entrare nella camera di Celia e Felipe. Un riavvicinamento tra l'Alvarado ed il Martinez che desterà i sospetti di Samuel. Antonito, intanto, si sentirà tradito da Lolita dopo aver capito che ha intenzione di lasciarlo per convolare a nozze con Ceferino. A La Deliciosa, Flora apprenderà che suo fratello sta usando i suoi risparmi per scommettere sugli incontri di pugilato, tanto da farne parola con Leonor.

Servante, invece, farà una brutta scoperta sulla moglie, da tempo trasferitasi a Cuba. Paciencia, infatti, gli comunicherà di aver trovato un nuovo amore di 50 anni.

Lucia in ansia per i coniugi Alvarez Hermoso

Lucia sarà sempre più in ansia, dopo aver appreso che i coniugi Alvarez Hermoso non stanno migliorando, nemmeno dopo la somministrazione di una cura. Per questo motivo, la figlia dei Marchesi di Valmez avrà intenzione di mettere al corrente Tano. Ceferino, nel frattempo, inizierà lo sciopero della fame, affinché la Casado diventi sua moglie. Jordi Barò, invece, inviterà Inigo e Liberto ad assistere ad un incontro di pugilato mentre ci sarà viva preoccupazione per la salute di Telmo. Infine, il Gallo deciderà di salpare per Cuba, nonostante il rifiuto di Paciencia.

Celia e Felipe si salvano grazie alla cura di Telmo

Gli spoiler di Una Vita, in onda fino al 10 gennaio, rivelano che le domestiche chiederanno a Ramon di convincere il portiere a restare in Spagna. Intanto, Casilda annuncerà ai vicini che Celia e Felipe stanno meglio, grazie al medicinale somministrato da Telmo. I vicini, a questo punto, organizzeranno una merenda per ringraziare il sacerdote per aver vegliato sugli Alvarez Hermoso. A tal proposito, Samuel si presenterà all'agape, nonostante muoia dalla gelosia. Leonor e la Barbosa, invece, scopriranno che Inigo scommette denaro nei combattimenti di boxe, dopo averlo pedinato fino alla società. La Hidalgo, a questo punto, metterà il fidanzato con le spalle al muro, tanto da costringerlo a chiedere perdono per le scommesse. Peccato, che la figlia di Rosina non voglia sentire ragioni, tanto da interpellare Liberto.

Il Palacios vuole trasferirsi in America

Trini, invece, cercherà un modo per riappacificare Antonito e Lolita. Per fare ciò, la Crespo si metterà in contatto con Gennaro, una persona influente di Cabrahigo. La donna, infatti, spererà di trovare un modo per spezzare il sortilegio che lega la Casado a Ceferino. Lucia, invece, vorrebbe riabbracciare Celia e Felipe, se il dottor Quilles non le consigliasse di attendere qualche giorno. Infine, il Palacios avrà intenzione di partire per l'America per dimenticare la delusione d'amore avuta da Lolita.