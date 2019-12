Cambia la programmazione di Uomini e donne per il periodo delle feste di Natale. Le anticipazioni ufficiali sul programma di successo di Maria De Filippi rivelano che da lunedì 23 dicembre non saranno più trasmesse le nuove puntate del dating show Mediaset: come da tradizione, infatti, risultano sospesi i programmi del daytime della rete ammiraglia del Biscione, i quali torneranno in onda regolarmente a partire dal mese di gennaio 2020.

Inizia la pausa per Uomini e donne: il dating sospeso per le feste di Natale

L'ultima puntata di questo anno di Uomini e donne è andata in onda venerdì scorso su Canale 5: da questo lunedì al posto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ci sarà spazio per dei film natalizi che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:20 alle 16:15 circa.

Un periodo di stop, quindi, per il dating show che tornerà in onda regolarmente a partire dal prossimo martedì 7 gennaio, quando la programmazione tornerà ad essere quella abituale fino alla fine di questa stagione televisiva che si concluderà a maggio.

Non si esclude, però, che in queste ultime settimane del mese di dicembre possano esserci comunque delle nuove registrazioni del trono over oppure del trono classico, le cui puntate verranno poi trasmesse nel momento in cui riprenderà la programmazione standard su Canale 5.

Del resto sono tanti i 'misteri' da risolvere nel corso delle nuove puntate del dating show. Per quanto riguarda il trono classico, per esempio, c'è grande attesa per quella che dovrebbe essere la scelta finale di Giulio Raselli, che ormai è arrivato all'epilogo del suo percorso sentimentale.

Occhi puntati anche sul trono over, dopo che Gemma Galgani ha ricevuto una vera e propria doccia gelata riguardante il suo percorso sentimentale con Juan Luis. La dama, infatti, ha scoperto che il cavaliere napoletano potrebbe essere intenzionato soltanto alla visibilità e al successo e non alla ricerca del vero amore. Ecco perché è scoppiata in lacrime e al suo fianco c'era la 'nemica storica' Tina Cipollari, questa volta pronta a porgerle la mano.

Non solo U&D: anche Pomeriggio 5 va in ferie

Per Ida e Riccardo, invece, le cose stanno andando nel verso giusto.

Dopo aver comunicato di voler abbandonare insieme la trasmissione, i due sono apparsi sui social felici e innamorati. Riccardo ha anche ridato a Ida l'anello che precedentemente aveva rifiutato in trasmissione.

In attesa di vedere le nuove puntate di U&D, segnaliamo che quello della De Filippi non sarà l'unico programma del daytime di Canale 5 che andrà in pausa. Anche Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso risulta sospeso dal palinsesto e riprenderà la sua consueta programmazione a partire sempre dal 7 gennaio.