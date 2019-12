Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato molto spazio alla drammatica vicenda che vede protagonisti Alberto Palladini e Clara. Quest'ultima, in seguito al licenziamento causato dal suo rifiuto di concedersi a Cipriani, potrebbe finalmente trovare la forza di denunciare il suo aguzzino. La giovane, fortunatamente, non sarà sola in questo suo percorso, poiché troverà supporto in Angela Poggi che la spingerà a superare tutte le sue insicurezze e paure. Ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri grazie al rientro a Napoli di Otello Testa che creerà un po' di problemi ai poveri Silvia e Michele. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda fino dal 9 al13 dicembre.

Angela contro Alberto

Nei prossimi episodi di Upas, si potranno ammirare la forza e la determinazione di Angela Poggi (Claudia Ruffo), più che mai decisa ad incastrare Alberto (Maurizio Aiello), per metterlo di fronte alle sue gravissime responsabilità. Cercherà dunque di trovare un modo per spingere la povera Clara (Imma Pirone) a farsi coraggio e denunciare Palladini. Pur di raggiungere il suo scopo, la Poggi elaborerà un piano e prenderà un'iniziativa il cui fine ultimo sarà quello di convincere l'ex cameriera di casa Viscardi a ribellarsi all'uomo che l'ha biecamente sfruttata.

Le paure di Clara

Nel frattempo Alberto inizierà a capire di essere realmente in pericolo, tuttavia non rinuncerà ai suoi soliti modi spavaldi ed arroganti. Di contro, Clara si sentirà ancora molto fragile e insicura e non saprà se sia il caso o meno di dire finalmente tutta la verità per incastrarlo. Non è chiaro se Clara deciderà o meno di denunciare effettivamente Alberto, per averne la certezza bisognerà aspettare i prossimi giorni, ma di sicuro la sua situazione sta diventano sempre più precaria.

Torna Otello

Otello (Lucio Allocca), di pessimo umore per avere litigato per l'ennesima volta con la sua cara Teresina, sarà sempre più difficile da gestire. Inizialmente Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercheranno di sforzarsi per accontentarlo e proveranno ad essere più accomodanti e accoglienti possibile ma, a quanto pare, il loro ammirevole impegno non basterà. Nel frattempo l'ex vigile Testa stringerà una nuova alleanza, che potrebbe rivelarsi in futuro decisamente vantaggiosa per lui.

Non viene indicato quale sarà il personaggio con cui Otello stringerà questo patto, ma la sensazione è che, nelle prossime puntate, ci sarà molto da divertirsi.