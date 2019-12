Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, 4 dicembre, attimi di tensione e imbarazzo tra Riccardo e Ida, soprattutto quando lui vorrà chiederle di sposarlo. Buone notizie per Valentina, che ha iniziato una nuova conoscenza, e ancora liti tra Anna e Samuel, che non riescono a trovare un punto d’incontro.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo chiede a Ida di sposarlo

“Succede una cosa e non so come uscirne”, sarà la stessa Maria De Filippi a provare un attimo d’imbarazzo, quando si renderà conto che la proposta di matrimonio di Riccardo potrebbe non avere un esito positivo.

Proprio così, il cavaliere, visibilmente emozionato, si deciderà a fare il gran passo, ma sarà la dama bresciana, invece, a farne uno indietro.

La proposta di matrimonio sarebbe arrivata perché tra i due, durante l’ultima settimana, ci sarebbe stato un riavvicinamento che, a quanto pare, non è servito a Ida per farsi un’idea positiva sul rapporto con Riccardo. Lui, affranto e commosso, gli dirà: “Lo vedo nei tuoi occhi, sei un’altra persona”.

Un’altra dama del parterre, invece, ha iniziato una nuova conoscenza.

Valentina, dopo l’esperienza negativa con Simone, ha deciso d’iniziare a frequentare Erik. I due si sono sentiti tutta la settimana. Ancora tensioni tra Anna e Samuel. Tra loro si scatenerà una lite furiosa, dove il cavaliere le rimarcherà: “Ho bisogno di sentimenti”. L’appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.