La puntata di Un posto al sole andata in onda il 2 dicembre ha sancito una gradita new entry, che ha già cominciato a far parlare molto di sé nei social network. Samuel Piccirillo, interpretato da Samuele Cavallo, si è presentato al Vulcano alla ricerca di un posto di lavoro da cantante e, in maniera a dir poco rocambolesca, si è trovato ad accettare il ruolo di aiuto-cuoco. Colpito soprattutto dalla paga offerta da Silvia e Arianna, il nuovo dipendente del locale non ha avuto la possibilità di chiarire le sue vere intenzioni ovvero l'interesse ad esibirsi come cantante.

Comunque sia, in attesa di scoprire quali sviluppi avrà la storia di questo nuovo personaggio, è soprattutto lo scambio di sguardi con Arianna a non essere sfuggito ai fedeli telespettatori della soap partenopea.

Rumors Un posto al sole: Samuel potrebbe essere il nuovo amore di Arianna

L'entrata in scena a Un posto al sole dell'attore Samuele Cavallo nel ruolo di Samuel è l'argomento del momento tra i fan di Un posto al sole. La new entry ha accettato il lavoro al Vulcano, anche se si è ritrovato scaraventato ai fornelli senza neppure avere la possibilità di spiegare le sue vere abilità.

Avrà modo di farlo in futuro? Sebbene ancora le anticipazioni delle prossime settimane non svelino troppi dettagli in tal senso, è certo che Silvia resterà stupita dal suo nuovo dipendente, avendo modo di apprezzarne il talento. Eppure, ciò che sta incuriosendo è l'interesse che l'uomo ha dimostrato fin dall'inizio per Arianna, con la quale ha scambiato subito degli sguardi complici. Se da un lato è lecito escludere che i due colleghi abbiano dei trascorsi sentimentali dall'altro, per la redazione di Tv Soap, sembra plausibile credere che tra loro possa nascere in breve tempo una certa simpatia.

Nelle ultime settimane, infatti, la presenza di Andrea Pergolesi nel locale è stata ridotta al lumicino, visti i suoi continui viaggi a Londra da Alice. E la situazione sarà destinata a peggiorare nell'immediato futuro, visto l'addio al cast dell'attore Davide Devenuto.

L'addio di Andrea Pergolesi previsto per gennaio

L'entrata di Samuel nel cast di Un posto al sole è avvenuta quasi in concomitanza con l'uscita di scena di Andrea Pergolesi, la cui presenza è oramai ridotta al lumicino. Il suo interprete Davide Devenuto è già stato tolto dalla sigla anche se di certo continuerà a girare, seppur in maniera saltuaria, fino a gennaio 2020 (per il momento i fan dovranno rassegnarsi a vederlo nel ruolo di guest star).

A conferma di come le intenzioni dello storico interprete siano ben altre, è arrivato anche un recentissimo scatto pubblicato dall'attore su Instagram. In tale immagine appare impegnato con un look decisamente nuovo (con tanto di baffi) e alle prese con un nuovo set, come da lui stesso specificato nei vari hashtag che accompagnano la didascalia.