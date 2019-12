Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci saranno delle interessanti novità riguardanti i personaggi di Eugenio e Viola. La storica coppia dovrà affrontare una situazione molto spinosa, che li porterà a scontrarsi. Il magistrato Nicotera si troverà costretto ad accettare un incarico che lo terrà fermo, per un periodo imprecisato, a Napoli e la situazione peggiorerà quando arriverà la chiamata del suo amico Aldo Leone. Nel frattempo ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri, che vedrà impegnato il nuovo, insolito ed esilarante, duo di coinquilini formato da Otello Testa e Renato Poggi.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio del 2020.

Crisi tra Eugenio e Viola

Eugenio Nicotera (Paolo Romano) accetterà un incarico che lo terrà fermo a Napoli e questo lo porterà a scontrarsi duramente con sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin). Non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo, quindi non è facile capire se la lite scaturisca dal fatto che Eugenio non possa rientrare a Torino o perché il magistrato accetterà un incarico che non andrà a genio a Viola.

Inoltre, in merito a questa vicenda, c'è un importante dettaglio che riguarda Aldo Leone (Luca Capuano). L'uomo, attualmente indagato per il tentativo di corruzione ai danni di Diego, contatterà Nicotera e questo aumenterà maggiormente le tensioni tra Eugenio e sua moglie. I due uomini sono molto amici, ma non vengono svelati ulteriori dettagli sul motivo della chiamata di Aldo, né tanto meno se risulti collegata al caso di cui dovrà occuparsi Eugenio. Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) saranno fortemente in ansia nel dover assistere alle liti della coppia.

Otello e Renato, la strana coppia

Nelle prossime puntate i momenti comici di Un posto al sole saranno affidati al duo formato da Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato). Quest'ultimo, per dimostrare a tutti di valere ancora qualcosa, spingerà il suo compare a organizzare una festa strepitosa per Capodanno.

A Palazzo Palladini inizieranno i preparativi per una serata all'insegna del divertimento che coinvolgerà più personaggi e ovviamente non mancheranno dei colpi di scena, in particolare la festa dell'insolito duo avrà dei risvolti totalmente inaspettati.

Come di consuetudine, il 31 dicembre Un posto al sole non andrà in onda per dare spazio all'appuntamento con il messaggio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un posto al sole tornerà in onda con la programmazione regolare a partire da mercoledì 1° gennaio, alle 20:45 su Rai 3.