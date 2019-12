Fiori d'arancio in arrivo per una storica coppia di Una vita durane le puntate che andranno in onda prossimamente in Italia. Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana) si renderanno protagonisti di un colpo di scena dopo aver realizzato il sogno di diventare moglie e marito.

Se da un lato l'ex domestica comincerà a faticare ad adattarsi al suo nuovo status sociale, dall'altro i novelli sposi faranno chiaramente capire di non essere riusciti ad avere alcuna intimità durante la prima notte di nozze.

In particolare, la donna si dirà inibita dalla presenza dei suoceri Ramon e Trini in casa. Antonito, però, dimostrerà di non voler dare troppo peso all'imprevisto, ma comunque farà di tutto per organizzare al più presto la luna di miele per poter stare finalmente da solo con la consorte.

Maria Luisa e Victor tornano per le nozze di Lolita e Antonito

Durante le prossime puntate italiane di Una Vita, Lolita e Antonito, dopo essersi liberati di Ceferino, finalmente potranno unirsi in matrimonio. La cerimonia nuziale verrà officiata da Padre Telmo.

A sorpresa, al lieto evento prenderanno parte anche Maria Luisa e Victor che, per l'occasione, rientreranno temporaneamente da Parigi. I due giovani, così, potranno pronunciare il "fatidico sì", ma ci sarà un imprevisto che rischierà di rovinare i festeggiamenti. Infatti, durante un brindisi, Lucia si renderà suo malgrado protagonista di una rovinosa caduta dalle scale. In un primo momento le sue condizioni risulteranno piuttosto preoccupanti, e per questo motivo verrà trasportata in ospedale.

Nonostante ciò, Antonito e Lolita non interromperanno il banchetto nuziale, mentre accanto alla Alvarado oltre ad una preoccupata Celia ci saranno anche Ramon e Trini.

Successivamente, mentre staranno facendo colazione insieme a Ramon e Trini, i due sposi riveleranno di non essere riusciti a consumare il matrimonio.

Antonito organizza il viaggio di nozze, Lolita si licenzia

Lolita rivelerà di aver avuto delle difficoltà a lasciarsi andare anche a causa della presenza, nella camera accanto, dei suoceri. Antonito proverà a non dare molta importanza all'accaduto, anche se deciderà di organizzare alla svelta il viaggio di nozze. Dunque, mentre Maria Luisa e Victor lasceranno nuovamente Acacias 38 per fare ritorno in Francia, anche i neo-sposi si appresteranno a salutare i propri familiari prima di partire per la luna di miele.

Inoltre la Casado rispetterà la promessa fatta al giovane Palacios prima di diventarne la moglie, e dirà a Celia che non lavorerà più per lei come domestica, pur essendosi sempre trovata bene alle sue dipendenze. Il pensiero della signora Alvarez Hermoso sarà sulla stessa lunghezza d'onda di quello dell'ormai ex cameriera, alla quale dirà che potrà comunque sempre contare su di lei.

Tuttavia, la situazione cambierà quando Lolita rientrerà dal viaggio di nozze. La moglie di Felipe, infatti, dopo aver perso il bambino che portava in grembo non sarà la più stessa e comincerà ad avere atteggiamenti rasenti alla follia.