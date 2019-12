Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica di grande successo trasmessa su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate che andranno in onda sulla rete Mediaset, svelano che Alvaro Fernandez contatterà Elsa Laguna per chiederle perdono. Quest'ultima dopo la morte di Antolina, invece, convolerà a nozze con Isaac Guerrero. Purtroppo però, in seguito, i neo sposi decideranno di lasciare Puente Viejo.

Il Segreto: Alvaro consegna il denaro a Elsa

Le trame de Il Segreto riguardanti le puntate italiane, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano l'uscita di scena di una delle coppie più amate dagli spettatori italiani: si tratta di Elsa e Isaac.

I due, infatti, lasceranno per sempre la piccola cittadina iberica dopo essersi sposati. Tutto incomincerà nell'istante in cui i due fidanzati decideranno di coronare il loro sogno d'amore in seguito al decesso di Antolina Ramos, la quale precipiterà da un dirupo. Nel bel mezzo dell'organizzazione dei preparativi per il matrimonio, Alvaro contatterà la Laguna per chiederle perdono, visto che l'aveva sedotta e abbandonata. La sorella di Jesus, a quel punto, deciderà d'incontrare il Martinez. In questa occasione l'uomo le restituirà una parte del denaro che le aveva sottratto con la complicità della Ramos.

Questa evenienza darà alla donna la possibilità di restituire i soldi che i suoi amici più cari le avevano dato in prestito per permettergli di operarsi al cuore. Per questa ragione Elsa si mostrerà molto grata vnei confronti di Consuelo, Matias Castaneda e Marcela, che le sono stati vicino durante la sua dolorosa malattia e con tutti gli altri problemi che ha dovuto affrontare da quando è giunta Puente Viejo.

Isacc e la Laguna lasciano Puente Viejo dopo il matrimonio

Le anticipazioni de Il Segreto, delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, annunciano che il Guerrero e la Laguna riusciranno finalmente a diventare marito e moglie e la celebrazione verrà effettuata da Don Berengario. Alla fine della grande festa, i due sposi comunicheranno agli invitati la loro decisione di lasciare Puente Viejo, in quanto devono risolvere delle faccende legali presso il paese natale della Laguna.

Tutto ciò avverrà dopo che la coppia di neo sposini partirà per la luna di miele. Il percorso degli interpreti di Elsa e Isaac, ovvero gli attori Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami, si fermerà, dopo ben 300 puntate, all'episodio 2130,. Aspettando di assistere a questo evento commovente, ricordiamo che Il Segreto non verrà trasmesso il 25, 26 e il 31 dicembre in occorrenza delle festività di Natale e San Silvestro.