Dopo una parentesi natalizia serena e armoniosa, le trame entreranno nuovamente nel vivo e con esse torneranno i problemi per i protagonisti di 'Un posto al sole'. Nei prossimi episodi di Upas, verrà dato molto spazio alla vicenda del tradimento di Filippo con la sua collaboratrice Viviana Carlino. Sfortunatamente per l'uomo, i tentativi di tenere la moglie all'oscuro della vicenda non avranno l'effetto sperato e la verità potrebbe venire fuori con effetti devastanti per la coppia. Nel frattempo, Alberto continuerà ad essere una fonte di problemi per Marina Giordano che dovrà correre ai ripari.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di 'Un posto al sole', relative a queste due intriganti storyline: si tratta delle puntate che andranno in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio.

La rabbia di Viviana

Dopo aver trascorso un tranquillo Natale in famiglia, per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) inizieranno i problemi. Viviana, la donna con cui Filippo ha tradito sua moglie a Tenerife, alloggerà a Napoli proprio nel Bed & Breakfast di Serena. Le trame svelano che Serena inizierà a porsi alcune domande, in particolare non capirà per quale motivo venga negato il lavoro a una donna brillante come Viviana (Angela Bertamino).

Suo marito, ovviamente, dovrà mentire e faticherà molto a fingere di non sapere nulla, mentre ad occuparsi della spinosa faccenda sarà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). È ipotizzabile che il papà cerchi di tenere la donna lontana da suo figlio per proteggerlo, tuttavia Ferri e Viviana finiranno per scontrarsi duramente e il castello di bugie, messo faticosamente in piedi, rischierà di crollare miseramente. Viviana, furiosa a causa degli ultimi eventi, sembrerà essere pronta ad esplodere e a tirare fuori tutta la verità, mettendo Filippo in seri guai.

Marina contro Alberto

Dopo aver plagiato la povera Clara (Imma Pirone), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continuerà a fare danni ai Cantieri. Per contenere l'uomo servirà l'intervento, in prima persona, di Marina Giordano (Nina Soldano), appena rientrata da Londra.

Non vengono forniti molti dettagli sulla vicenda, ma a quanto pare ci sarà un vero e proprio scontro tra i due che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella lotta acerrima tra i due rivali.

Pausa di capodanno

Va ricordato ai telespettatori di Rai 3 che 'Un posto al sole', come ogni anno in questa data, non andrà in onda martedì 31 dicembre a causa della messa in onda del messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, a reti unificate. La puntata di 'Un posto al sole' andrà, invece, regolarmente in onda nella serata del primo gennaio a partire dalle 20:45.