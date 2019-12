Gli episodi di Un posto al sole del nuovo anno non inizieranno decisamente nel migliore dei modi per la coppia formata da Serena e Filippo. I due, dopo aver trascorso le festività in un surreale clima di armonia, dovranno fare i conti con la dura realtà. La Cirillo si insospettirà, notando un atteggiamento decisamente insolito da parte del marito, e deciderà di approfondire la vicenda ma, a quanto pare, quello che scoprirà non sarà affatto piacevole. Nel frattempo i due compari Otello e Renato saranno sempre più ai ferri corti e nemmeno l'appello accorato degli amici basterà a placare i loro animi esasperati dalla convivenza.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio.

Serena inizia ad indagare

Dopo il tesissimo scontro tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Viviana Carlino (Angela Bertamino), che farà infuriare quest'ultima, inizieranno i problemi seri per Filippo (Michelangelo Tommaso). Serena (Miriam Candurro) inizierà ad osservare degli atteggiamenti decisamente insoliti da parte di suo marito e capirà che è giunto, per lei, il momento di venire a capo di questa vicenda.

La Cirillo sentirà puzza di bruciato e deciderà quindi di indagare per fare uscire fuori una volta per tutte la verità su quanto è accaduto.

Una decisione difficile

Dalle anticipazioni della prossima settimana, non viene chiarito esattamente cosa scoprirà Serena e in che modo questo avverrà, ma la sensazione è che la donna si avvicini paurosamente alla verità sul tradimento da parte del marito. In seguito alle sue indagini, la Cirillo avrà un duro confronto con Filippo e si appresterà a prendere una decisione molto difficile e dolorosa. A quanto pare i due si lasceranno definitivamente e sembra proprio che questo possa essere l'epilogo della vicenda, con la coppia che si separa senza nessuna possibilità di riavvicinamento.

Lo scontro tra Otello e Renato

Pare proprio che la convivenza tra Otello Testa (Lucio Allocca) e Renato Poggi (Marzio Honorato) sia destinata ad avere vita breve.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, i due si troveranno a litigare furiosamente portando la tensione alle stelle. Anche se non vengono spiegate la cause che scateneranno tale battibecco, viene sottolineato che questo alterco risulterà decisamente animato. A provare a placare gli animi, fin troppo infiammati, ci proveranno Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), purtroppo però i due, seppur animati dalle migliori intenzioni, non riusciranno in alcun modo a far riappacificare i due cocciuti litiganti.