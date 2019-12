Mentre in Italia nella soap Una vita, Lucia decide di accettare di sposare Samuel, dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni su quello che accadrà in realtà, e su come si consolerà l'uomo dopo la decisione scioccante di Lucia sulle loro nozze. In Spagna è già avvenuto il salto temporale che porterà all'uscita di scena di molti personaggi, e Samuel ha una nuova donna, che però lo porterà sulla strada di un drammatico destino creando nuovi intrecci amorosi e pericolose relazioni.

La misteriosa donna di cui s'innamorerà Samuel

Dopo che le nozze tra Samuel e Lucia vengono mandate a monte dall'arrivo all'altare di Don Telmo che per amore della ragazza ha deciso di lasciare il prelato, Samuel vivrà un momento drammatico per la delusione d'amore per la perdita della donna che amava e per i debiti che aveva accumulato negli ultimi tempi. Lucia che in un primo momento non voleva saperne di sposarlo, aveva deciso di diventare sua moglie. Tutto sembrava ormai definito fino a che il giorno del matrimonio Telmo riesce a convincere Lucia, con il suo gesto inaspettato, di abbandonare il suo fidanzato per lui.

Dopo la delusione per le nozze mandate a monte, e dopo il salto nel 1913 della storia, Samuel tornerà ad Acacias con a fianco un nuovo amore, Genoveva. Una donna dal passato misterioso entrerà nel cuore del gioielliere che farà di tutto per proteggerla da un uomo che la perseguita e che le ha causato molto dolore. Samuel, però, alla fine avrà la peggio e verrà ucciso da tale Cristobal, sordido individuo che intende solo fare del male alla coppia e che ha sfruttato e fatto del male a Genoveva.

Le nuove nemiche votate di Acacias

Genoveva, sconvolta dalla perdita dell'amato, a questo, punto stringerà un'alleanza con la perfida Ursula che le darà una mano per vendicarsi di Cristobal. Ursula e Genoveva diventeranno le due nuove nemiche votate degli abitanti del quartiere Acacias. Ursula infatti continuerà a tramare contro i suoi nemici di sempre, e coinvolgerà anche la giovane donna ormai rimasta sola.

La giovane a sua volta inizierà ad odiare tutti gli abitanti del quartiere, perché ritenuti colpevoli di non aver aiutato Samuel quando, ricattato da Cristobal, l'uomo aveva promesso che se gli avesse dato una somma cospicua avrebbe lasciato lui e la sua ex.

Solo ad un certo punto quando Genoveva si rifarà una vita con un altro uomo, finalmente abbandonerà Ursula Dicenta sola ad affrontare se stessa e gli altri. La dark lady sempre più in preda alla follia uscirà a sua volta di scena. Molti dei personaggi noti della telenovela quando vi sarà il salto temporale di 10 anni, saranno ormai dimenticati, lasciando posto ad altri e a nuove storie d'amore. Genoveva, infatti, diventerà la moglie di Felipe, i due dopo che entrambi avranno perso i rispettivi consorti si consoleranno tra le rispettive braccia.