Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si assisterà alle drammatiche vicende giudiziarie che vedranno coinvolti, in modo totalmente differente, Diego Giordano e Alberto Palladini: tuttavia ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri che vedrà coinvolto Otello Testa. L'ex vigile sembrerà determinato a trasferirsi nel Bed & Breakfast di Serena, rendendole la vita praticamente impossibile. Di seguito le anticipazioni settimanali, di tutte le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 16 al 20 dicembre.

Lunedì 16 dicembre: l'insistenza di Otello

Diego rinuncerà al suo patteggiamento e avrà l'appoggio e l'affetto di tutti i suoi familiari, tuttavia adesso si troverà in seria difficoltà con il giudice ed il pubblico ministero. Dinanzi a questo cambio di strategia, Aldo Leone deciderà di contrastare il giovane Giordano, grazie all'aiuto del suo studio legale, ma qualcosa glielo impedirà. Nel frattempo Alberto e Franco vivranno dei momenti di forte tensione mentre Angela, nonostante il parere contrario di Giulia, continuerà a spingere Clara a denunciare Alberto.

Intanto Otello Testa insisterà con Serena per farsi assegnare una stanza nel suo Bed & Breakfast, mentre la Cirillo proverà in tutti i modi a dissuaderlo da questo suo proposito.

Martedì 17 dicembre: Serena disperata

Jacopo avrà un confronto con suo padre e sembrerà proprio che per Diego sia finito il travaglio giudiziario. Nonostante i dubbi di Giulia, Susanna e Angela continueranno a spingere Clara a denunciare Alberto. Nel frattempo Otello creerà un mucchio di problemi nel B&B di Serena. La Cirillo, già in seria difficoltà a causa della presenza dei suoi ospiti stranieri, non saprà come gestire l'ex vigile Testa.

Mercoledì 18 dicembre: Silvia e Michele in difficoltà

Clara sarà in seria difficoltà a causa della sua decisione, mentre Alberto imbastirà subito una solida strategia per attutire i danni. Nel frattempo, Diego Giordano potrà finalmente riprendere in mano la sua vita, grazie anche al sostegno della sua famiglia. In seguito Silvia e Michele, convinti di aver risolto il problema legato ad Otello, dovranno ricredersi, dato che la situazione peggiorerà profondamente.

Giovedì 19 dicembre: la decisione di Clara

La scelta di Clara di denunciare Alberto Palladini, darà inizio ad una vera e propria guerra.

Nel frattempo Andrea proverà a convincere Arianna della bontà del suo nuovo progetto, ma la donna non sarà affatto contenta delle sue idee perché contrasteranno con tutti i suoi sogni. Serena e Filippo cercheranno, a fatica, di arginare i danni causati da Otello al B&B.

Venerdì 20 dicembre: la soluzione di Raffaele

Clara sarà sempre più in crisi a causa delle pressioni di Alberto. Nel frattempo Filippo e Serena decideranno di risolvere il problema "Otello" alleandosi con Michele e Silvia: fortunatamente giungerà in loro soccorso Raffaele a cui verrà in mente un'ingegnosa idea per districare la complicata matassa.

Arianna si rifiuterà di partire per Londra assieme ad Andrea, mettendo l'uomo dinanzi ad una difficile scelta.