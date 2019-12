Ha trovato l’amore lontano dalle telecamere di Uomini e donne. Rocco Fredella è stato uno dei protagonisti più discussi delle ultime edizioni del trono over per il suo tormentato rapporto con Gemma Galgani. Il cavaliere originario di Foggia aveva mosso passi importanti fino ad incassare il no dalla dama dopo l’esterna al castello quando le aveva proposto di andare via con lui in carrozza. Una presa di posizione che allontanò definitivamente Rocco dalla torinese e lo spinse a lasciare la trasmissione dopo un lungo sfogo durante il quale non riuscì a trattenere le lacrime.

Delusioni che ora Fredella ha dimenticato grazie a Doriana Bertola, hair stylist emiliana alla quale si è legato sentimentalmente dalla scorsa estate. Rocco è tornato a parlare dei suoi trascorsi nel people show di Canale 5 e della sua relazione in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne: “Io e Doriana vogliamo avere un figlio. Gemma? Si è spaventata quando ha compreso che facevo sul serio” - ha riferito sottolineando che la dama ha un carattere particolare: "A volte è incomprensibile".

Rocco Fredella ha decisamente voltato pagina dopo il lungo corteggiamento a Gemma Galgani negli studi di Uomini e Donne. Un rapporto che non è mai decollato del tutto nonostante alcuni importanti gesti da parte dell’ex cavaliere nei confronti della torinese. In un’intervista rilasciata alla rivista ufficiale del dating show di Canale 5, il foggiano è tornato a parlare della discussa dama del trono over.

In particolare Fredella ha spiegato che la Galgani ha fatto un passo indietro quando ha compreso che faceva sul serio: “Si è spaventata, speravo si aprisse di più con me.

Ce l’ho messa tutta ma purtroppo non è andata” - ha aggiunto Rocco che poi si è soffermato anche sulle difficoltà di Gemma a trovare l’amore. “Mi dispiace ma lei è una donna particolare, direi anche incomprensibile ma con questo non voglio accusarla. Direi che è una questione di carattere”.

Rocco Fredella prepara la proposta di nozze per Doriana Bertola: 'Sarà in grande stile'

Chiusa l’esperienza a Uomini e Donne, Rocco è stato letteralmente folgorato da Doriana Bertola, hair stylist originaria di Parma.

Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne Fredella ha riferito di essere pronto a compiere passi importanti: “Nonostante nella mia vita sia stato già follemente innamorato, Dory è la prima donna che mi sta facendo cambiare un po’. Vogliamo avere un figlio, sto lavorando alla grande e lei è la donna giusta”.

L’ex cavaliere del trono over ha riferito che insieme fantasticano del possibile arrivo di un ‘fredellino’ e che ci sono alcune divergenze sul nome: “Io vorrei chiamarlo Luca, lei Nathan” - ha dichiarato l’ex corteggiatore di Gemma che ha riferito di essere pronto a sorprendere Doriana con una proposta di nozze in grande stile: “L’anello c’è già” - ha chiosato Rocco.