Nei prossimi episodi di Un posto al sole, le cose si metteranno sempre peggio per Alberto, che si troverà a dover affrontare più persone decise a fargli pagare le sue malefatte. Nonostante Giulia non appoggi questa strategia così aggressiva, Angela e Susanna continueranno a spingere Clara a denunciare Palladini. Quest'ultimo non sembrerà farsi intimorire e apparirà più battagliero che mai, arrivando anche a scontrarsi con Franco. Nel frattempo Clara, ancora scossa dai terribili eventi di cui è stata vittima, potrebbe crollare di fronte al peso di una vicenda così tormentata. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 20 dicembre.

Alberto contro Franco

Alberto (Maurizio Aiello) si renderà conto che la situazione sta precipitando, poiché oramai non si tratta più di tenere a bada solo la fragile Clara (Imma Pirone) che era diventata sua succube. Nei prossimi episodi si vivranno momenti di altissima tensione e Franco Boschi (Peppe Zarbo) e Alberto (Maurizio Aiello) si troveranno a scontrarsi, anche se non sono chiare le motivazioni di tale evento. Nel frattempo la saggia Giulia (Marina Tagliaferri) sarà molto preoccupata per Clara e non sarà affatto d'accordo con le pressioni che le sta facendo Angela (Claudia Ruffo) per costringerla a denunciare Alberto alla polizia.

I dubbi di Giulia

Presto in questa storyline entrerà anche un personaggio che non si vedeva da un po' di tempo, l'avvocatessa Susanna Picardi (Agnese Lorenzini). La ragazza, molto agguerrita in materia di violenza sulle donne, affiancherà Angela e le due esorteranno, con veemenza, Clara a farla pagare al suo aguzzino. Nel frattempo Giulia sarà molto preoccupata per la terribile piega che stanno prendendo gli eventi. Seppur decisa ad aiutare Clara, la Poggi sarà l'unica a rendersi conto che la ragazza è ancora troppo fragile e potrebbe quindi crollare emotivamente, mentre Alberto sembrerà ben determinato ad affrontare questa situazione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Clara denuncia Alberto

Clara accetterà i suggerimenti di Susanna e Angela e deciderà di denunciare Alberto, tuttavia la ragazza si renderà conto sin da subito di non essere in grado di gestire il peso di tale vicenda. Di contro Alberto, con la sua solita spavalderia, si preparerà a combattere, imbastendo un'ottima strategia per limitare i danni. In breve inizierà una vera e propria guerra che farà riemergere tremendi fantasmi dal passato che vedrà da un lato Alberto, scaltro, manipolatore e arrogante e dall'altro Clara, impaurita e sconfortata.

Per capire se Alberto pagherà o meno le sue colpe, bisognerà aspettare, ma va tenuto conto del fatto che Clara non sarà comunque mai da sola.