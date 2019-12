Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful, che saranno trasmesse tra qualche tempo in Italia su Canale 5. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla bella Zoe, la quale rischierà la vita finendo nel mirino di alcuni strozzini, che non si accontenteranno della promessa di saldo di Reese e metteranno così a repentaglio la vita della giovane ragazza.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: la vita di Zoe messa a rischio da un killer

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Zoe è del tutto ignara di essere finita nel mirino di alcuni strozzini sicari, assieme ad Emma e Tiffany.

Le tre stanno partecipando ad un casting quando il dottor Reese deciderà di correre sul set per evitare che possa accadere il peggio.

Il dottore, infatti, è consapevole che la promessa fatta agli strozzini di un anticipo di 50 mila dollari non basta, dato che i malavitosi non si fidano minimamente di lui, visti i suoi precedenti ritardi nei pagamenti da saldare. Ecco allora che il killer si recherà sul set dove si trova Zoe, pronto a dare una 'lezione' clamorosa al dottore.

Reese, però, arriverà giusto in tempo per fare in modo che si eviti la tragedia.

Il killer avrà già indossato i suoi guanti neri ed impugnato una pistola, quando il medico arriverà di corsa sul set per consegnargli una prima parcella di soldi. Poi chiederà al killer di dire al suo capo che molto presto avrà la restante parte di denaro e che non dovrà farsi più vedere. In questo modo, quindi, Reese riuscirà ad evitare il peggio e soprattutto che Zoe diventi vittima di questo debito.

Brooke e Ridge sempre in crisi e lui bacia Shauna

Ma i colpi di scena di queste nuove puntate americane di Beautiful non sono finiti qui.

Le anticipazioni sulle trame, infatti, rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche su Ridge e Brooke: il loro rapporto continuerà ad essere in forte crisi. In particolar modo la Logan non riesce a spiegarsi come Ridge non comprenda le malefatte del figlio Thomas e il motivo per il quale non decida di allontanarlo dalla sua vita.

Con questo atteggiamento, però, Brooke non farà altro che far allontanare sempre più Ridge. Infatti gli spoiler delle puntate americane della soap opera Mediaset rivelano che, ben presto, il primogenito di casa Forrester cederà alla passione con Shauna.

Tra i due, infatti, ci sarà un bacio anche se Ridge non sembra essere ancora pronto a voltare pagina e il suo scopo è quello di provare ancora a recuperare il matrimonio con la signora Logan. Riusciranno ad evitare il divorzio?