Serena Enardu è tornata a parlare dell'esperienza a Temptation Island Vip. La 43enne lo ha fatto tramite un'intervista rilasciata al settimanale Chi, uscita nel numero in edicola mercoledì 11 dicembre.

La donna ancora una volta si è raccontata a cuore aperto, raccontando il difficile periodo che sta attraverso dopo l'addio doloroso a Pacifico Settembre. L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha smentito a gran voce un ritorno di fiamma con il suo ex compagno al contrario di quanto vociferato nelle scorse settimane.

Tuttavia se le cose tra lei e Pago non sono andate bene, il figlio della Enardu è rimasto molto legato all'uomo: Lo percepisce come un papà".

Dal racconto della donna è emerso che quando l'artista si trova a Cagliari i due spesso si sentono e si vedono, al di là della situazione che si è venuta a creare.

Serena ammette: 'Cosa voglio oggi, non lo so'

Serena Enardu sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini ha spiegato i motivi che l'hanno portata a chiudere definitivamente la relazione con Pago: "Dopo sei anni d'amore, la storia doveva finire".

La 43enne sarda ha ammesso di essersi pentita di averlo fatto soffrire in diretta nazionale, ma di essere stata vera con i suoi modi di fare. La Enardu ha spiegato che all'interno della coppia ormai il sentimento si era spento, dunque il suo equilibrio ormai si era disintegrato.

Sulle pagine di Chi si legge anche che secondo l'ex protagonista di Temptation Island, le mancanze di rispetto ci sono state da entrambe le parti: "Io l'ho dimostrato apertamente, lui no".

Prima di archiviare il capitolo legato alla sua situazione sentimentale, la sorella gemella di Elga Enardu ha riferito di essere seguita da uno psicologo: "Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so". La diretta interessata ha spiegato che questo è un periodo molto difficile per lei, in cui la tristezza spesso fa a pugni con la serenità.

Serena punge Anna Pettinelli

Durante l'intervista rilasciata al settimanale Chi, Serena Enardu ha replicato anche alle dichiarazioni di Anna Pettinelli. Per la precisione quest'ultima in più di un'occasione ha definito la concorrente sarda, come una novella Alice nel Paese delle Meraviglie.

Senza troppi giri di parole Serena Enardu ha risposto seccata all'ex compagna di viaggio nel docu-reality di Canale 5: "La inviterei a non parlare di me". Inoltre, l'ex compagna di Pago ha consigliato alla Pettinelli di guardare nel suo mondo, dove potrebbero essere scoperti dei nuovi altarini.

Infine, la Enardu ha ribadito di essere sempre stata vera di fronte alle telecamere nel bene e nel male, al contrario di quanto mostrato da alcune concorrenti.