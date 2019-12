La puntata odierna de La Vita in Diretta è stata animata da una notizia molto triste. Nel bel mezzo del consueto appuntamento pomeridiano, infatti, i presentatori Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono riuniti al centro dello studio ed hanno fatto un triste annuncio: la mamma di Al Bano Carrisi, la signora Jolanda, è morta, si è spenta all'età di 96 anni.

Il decesso sembra sia avvenuto all'interno della casa di Cellino San Marco: stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, pare che il cantante non fosse con la madre ma che stesse per partire per questioni lavorative. Ovviamente, dopo aver appreso la notizia, si è subito messo sulla strada di casa.

La notizia sulla morte della mamma di Al Bano Carrisi data a La Vita in diretta

Tutti i telespettatori RAI sono stati spiazzati da una notizia molto triste: la mamma di Al Bano Carrisi è morta lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dell'artista e di tutti i suoi cari. Come anticipato, l'annuncio è stato dato, per la prima volta, a La Vita in diretta: poco per volta la notizia sta diventando virale. Stando a quanto emerso dal servizio andato in onda in RAI, pare che la donna si sia spenta attorno alle ore 17.30 mentre era nella casa di Cellino San Marco.

Il cantante, però, pare non fosse con la donna al momento del decesso, in quanto impegnato in un viaggio di lavoro. Carrisi, infatti, si trovava a Roma quando è stato contattato dal fratello, il quale lo ha informato del grave lutto. Il cantante, allora, ha immediatamente disdetto tutti gli impegni che aveva e si è messo sulla strada di casa.

L'indissolubile legame che legava il cantante alla sua mamma Jolanda

Al momento non sono ancora note le cause della morte della mamma di Al Bano. Ad ogni modo, pare che i funerali si svolgeranno domani a Cellino San Marco: saranno di certo numerosissime le persone che decideranno di prendere parte alla liturgia per fornire tutto il loro affetto e vicinanza per Al Bano.

La signora Jolanda di fatti è sempre stata un grosso punto di riferimento per l'artista pugliese.

Il cantante ha parlato di lei nel corso di numerose interviste, nelle quali ha svelato il legame indissolubile che lo unisce alla donna. Al Bano ha anche scritto un libro dedicato alla persona che lo ha generato dal titolo: "Madre mia, l'origine del mio mondo", pubblicato qualche anno fa. L'affetto che l'ex di Loredana Lecciso nutre nei confronti di sua madre è stato ampiamente palesato anche all'interno di un documentario, andato in onda su Rete4 un po' di tempo fa.

Nella fase di presentazione, l'artista dipinse la donna come una persona che, nel corso della vita, aveva affrontato cose molto più grandi di lui.