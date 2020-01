Nuove ed avvincenti puntate attendono i fan di Una vita nella settimana che va dal 7 al 10 gennaio, quando i telespettatori potranno seguire tutte le novità riguardanti i protagonisti di Acacias 38. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Lolita si convincerà del fatto di dover sposare Ceferino a causa di un'antica usanza di Cabrahigo, gettando al contempo Antonito nella disperazione. Se le nozze tra il Palacios e la domestica sembreranno saltare, anche per Inigo e Leonor le cose non sembreranno andare per il meglio, dopo che la Hidalgo scoprirà che il suo fidanzato si è dato alle scommesse clandestine.

Buone notizie invece per Celia e Felipe i quali, dopo lo spavento, saranno in via di guarigione.

Anticipazioni 7-10 gennaio: Antonito deluso, Lolita sposerà Ceferino?

Continueranno a tenere banco anche nelle puntate in onda la prossima settimana le vicende legate alle nozze di Antonito e Lolita che, a quanto sembra, non verranno celebrate. Motivo della discordia, un terzo incomodo, Ceferino, un vecchio conoscente di Lolita che affermerà che la domestica sia la sua promessa sposa. il tutto, a causa di una superstizione di Cabrahigo e che potrebbe imporre a Lolita di convolare a nozze con Ceferino.

Antonito, dal canto suo, non si capaciterà di quanto sta accadendo e, sconfortato e deluso dal comportamento della sua fidanzata, mediterà di lasciare Acacias alla volta dell'America. Intanto giungeranno buone notizie sui coniugi Alvarez Hermozo, i quali, dopo essere stati sul punto di morire, cominceranno a migliorare grazie alla medicina sperimentale somministrata loro da padre Telmo.

Una vita spoiler: Leonor furiosa con Inigo

Per risolvere la crisi in atto tra Antonito e Lolita, Trini scriverà ad uno zio di Cabrahigo, in modo da trovare una soluzione all'intricata vicenda. La moglie di Ramon cercherà in tutti i modi di porre rimedio ad un'assurda usanza del suo paese, che costringerebbe di fatto Lolita a sposare un uomo che non ama. In attesa di scoprire cosa succederà a Lolita, gli spoiler svelano che anche un'altra coppia sarà in crisi.

Si tratta di Inigo e Leonor, con quest'ultima che sarà furiosa con il fidanzato, dopo aver scoperto che il giovane ha cominciato a scommettere sugli incontri di boxe. Il pasticcere, quindi, per cercare di far pace con la Hidalgo, chiederà aiuto a Liberto. Intanto Servante sarà sempre più convinto di partire per Cuba, nonostante la moglie Paciencia gli abbia detto di non raggiungerla.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita, in onda nel consueto orario delle 14:10. Dalla prossima settimana infatti, la soap ambientata ad Acacias tornerà nella sua collocazione originaria e verrà trasmessa subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful.