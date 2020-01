Proseguono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini che debutterà in prime time il prossimo mercoledì 8 gennaio. La prima puntata è decisamente molto attesa dal pubblico da casa per scoprire quelle che saranno le novità di questa quarta stagione e per assistere all'ingresso in casa dei vari concorrenti famosi che sono stati scelti. E in queste ore sulla pagina social del reality show, sono stati svelati i nomi di altri concorrenti famosi che parteciperanno al GF Vip 4: tra questi vi sono anche Paola Di Benedetto e Aristide Malnati.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste ore che arrivano dai profili social del Grande Fratello Vip 4 rivelano che le porte della casa più spiata d'Italia si apriranno anche per Aristide Malnati, che in passato ha già partecipato ad un altro reality show Mediaset.

Parliamo de L'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi e in quel contesto Signorini faceva da opinionista.

E poi ancora sempre sulla pagina Instagram del reality show è stato svelato che le mura di Cinecittà accoglieranno anche la bellissima Licia Nunez, che in molti ricorderanno come attrice della fiction Le tre rose di Eva ma anche per la sua partecipazione all'edizione del 2009 di Ballando con le stelle.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler sul GF Vip 4 rivelano che quest'anno si metterà in gioco anche la bellissima Paola Di Benedetto, ormai una veterana dei reality show Mediaset.

Anche per lei, infatti, non è la prima partecipazione a questo genere di trasmissioni, dato che qualche anno fa fu tra le naufraghe dell'Isola dei famosi, dove fece molto parlare di sé per il suo flirt con Francesco Monte prima che il ragazzo decidesse di ritirarsi dal reality show.

Anche Pago sarà nel cast di concorrenti del nuovo GF Vip

Tra i concorrenti annunciati di quest'anno, inoltre, segnaliamo anche la presenza di Pago, che lo scorso settembre è stato tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La sua avventura, però, non è finita nel migliore dei modi, dato che la fidanzata Serena Enardu alla fine ha scelto di uscire da sola dal villaggio delle tentazioni e quindi di mettere la parola fine alla sua duratura relazione con Pago.

Insomma un cast scoppiettante quello che è stato annunciato fino ad oggi, che potrebbe garantire degli ottimi ascolti al reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Intanto si vocifera che al GF Vip 4 quest'anno potrebbe toccare l'arduo compito di sfidare il nuovo show di Milly Carlucci, Il Cantante mascherato, che sarà trasmesso al venerdì sera su Rai 1. Riuscirà il reality a tener testa al programma più atteso di questa stagione televisiva?