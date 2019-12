La soap opera di Una vita tornerà in tv dopo diversi giorni di stop, dovuti alle festività natalizie. Gli spoiler delle puntate italiane trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5 rivelano che Lolita Casado diventerà la moglie di Antonito Palacios dopo essere riuscita a spezzare il sortilegio, che la legava a Ceferino. Lucia Alvarado, invece, lascerà Samuel Alday sull'altare, dopo l'irruzione di Telmo.

Una Vita: Lolita respinge Ceferino per sposare Antonito

Le anticipazioni di Una Vita relative alle prossime puntate italiane in onda nel corso dei primi mesi del 2020 sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Lolita e Lucia, due dei personaggi più amati dello sceneggiato.

Nel dettaglio, entrambe saranno protagoniste di due cerimonie, che si concluderanno in modo diverso. Se la Casado riuscirà a coronare il suo sogno d'amore, l'Alvarado finirà per spezzare il cuore di Samuel.

Tutto avrà inizio quando la serva ed Antonito decideranno di diventare marito e moglie, a dispetto di classi sociali diverse e pregiudizi di parenti e amici. Il matrimonio, infatti, verrà organizzato nei minimi particolari, sebbene la coppia debba superare qualche grattacapo prima del grande passo.

Lolita, infatti, vedrà il ritorno di Ceferino, una sua vecchia conoscenza ad Acacias 38. Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere legato da un sortilegio alla serva. Inoltre la minaccerà di gravi ritorsioni, se non acconsentirà a sposarlo. La giovane, a questo punto, cadrà nello sconforto più totale, mentre Antonito andrà su tutte le furie. A risolvere la situazione, ci penseranno Trini e Casilda. La Crespo, infatti, scoprirà che esiste un modo per spezzare il sortilegio, tanto da chiedere all'Escolano di prestarsi al piano e permettere, quindi, alla sua amica di coronare il suo sogno d'amore. Fortunatamente il piano avrà esito positivo, tanto che la Casado e il Palacios si sposeranno davanti a Dio e gli uomini.

Samuel lasciato sull'altare, Lucia scappa con Telmo

Le trame di Una Vita rivelano che Acacias 38 sarà teatro di un nuovo matrimonio nel corso dei primi mesi del 2020.

In particolare, Samuel e Lucia decideranno di convolare a nozze dopo la guarigione totale di Celia, la quale aveva contratto un pericoloso morbo dagli sfollati dell'Hoyo. Peccato che l'Alvarado cambi idea una volta arrivata all'altare. Ebbene sì, Telmo farà un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Martinez, infatti, si toglierà gli abiti sacerdotali per irrompere in chiesa e fermare l'evento. Poi porterà via la cugina di Celia, ormai pronta a ricambiare i suoi sentimenti d'amore. Dall'altro canto, l'Alday rimarrà sconvolto dal gesto folle dei due giovani. Inoltre il fratello di Diego apparirà con il cuore infranto per aver dovuto abbandonare i suoi piani. Come restituirà i soldi avuti in prestito dall'usuraio Jimeno Batan?