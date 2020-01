Andrea Damante, ex tronista e popolare influencer, dopo la rottura con Giulia De Lellis, è stato spesso al centro dei Gossip.

Diverse volte è stato paparazzato in dolce compagnia, sono state fatte supposizioni sulle sue frequentazioni, ma non ha mai ufficializzato nessuna relazione o fiamma che gli è stata attribuita.

Il nuovo amore e le vacanze con i genitori

La ragazza che ha rapito il cuore del bell'influencer si chiama Claudia Coppola, classe 1998, una giovanissima studentessa universitaria che vive a Milano.

Scorrendo nelle storie di Andrea ci sono altri scatti che li ritraggono insieme e non c'è nulla da dire sulla bellezza di questa ragazza, che infatti fa la modella.

A rendere le cose più serie fra i due ragazzi, è in corso una vacanza in montagna con i genitori di Andrea. Sono di ieri infatti delle storie Instagram dove, su una seggiovia in Trentino, appare la coppia in compagnia del papà di Damante. Claudia quindi è stata presentata in famiglia e si può supporre pertanto che questa storia sia seria.

La rottura con Giulia De Lellis

Andrea e Giulia hanno iniziato la loro storia d'amore negli studi televisivi di Uomini e Donne e sono stati insieme circa due anni.

Si sono lasciati non bene, dopo alcuni tradimenti commessi dal ragazzo e raccontati nell'ormai famoso libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza". Dopo un riavvicinamento che aveva fatto sperare i fans della coppia e che Giulia avesse perdonato il ragazzo, si sono lasciati definitivamente.

La ragazza, dopo un periodo di solitudine e sofferenza, raccontata anche nel libro, ha avuto una breve storia con Irama e ora ha trovato la serenità con Andrea Iannone, campione di motociclismo. La relazione con Iannone è molto seria, al punto che i due convivono dall'inizio della loro conoscenza, nella casa di lui a Lugano. Damante invece, nelle varie interviste rilasciate ai giornali ed in televisione, si è mostrato sempre un po' malinconico nel ricordare questo grande amore.

Il giovane influencer e non si era mai sbilanciato con nessun'altra ragazza dopo la fine della relazione con Giulia.

Il ragazzo si è dedicato negli ultimi mesi al suo lavoro di Dj Producer e di modello in giro per il mondo ed è stato spesso fotografato con diverse ragazze.

A fine anno, si sa, è tempo di bilanci e ricordi dell'anno che sta per finire e Andrea ha postato nelle sue storie Instagram una foto con un primo piano di una ragazza mora, con scritto "I met an angel", frase che suona come una dedica d'amore.

Procede quindi a gonfie vele la loro storia e anche se non è stata fatta nessuna dichiarazione o intervista ufficiale, sembra che i social parlino.