Ritorna il 9 gennaio 2020 la fiction con Terence Hill nei panni del parroco-investigatore. La Serie TV Don Matteo ormai giunta alla dodicesima edizione sembra non conoscere crisi, e vedrà oltre ai casi soliti di indagini dei carabinieri anche il coronamento di un amore nella caserma di Spoleto: Anna e Marco saranno alle prese con le loro future nozze.

Anna e Marco stanno preparando le loro nozze

Nella puntata del 9 gennaio la caserma vive un momento particolare, Anna e Marco hanno deciso di sposarsi e per questo motivo c'è aria di preparativi per le nozze.

I casi da risolvere però non mancano e difatti succede che Anna deve anche pensare ad un caso di rapimento. Viene rapito il figlio di un famoso primario e la caserma è alle ricerche di indizi per scoprire che fine ha fatto il ragazzo, sparito nel nulla.

Anna non devo solo occuparsi di questa indagine, ma anche di un problema professionale. Nel frattempo a Spoleto si è verificato un fatto alquanto strano. Per le strade sono state disseminate banconote vere, e si è innescata tra gli abitanti una vera e propria caccia al tesoro, ma nessuno sa che dietro a questo evento folle ci sta qualcuno che intende far del male a Don Matteo.

Repliche delle puntate disponibili su Rai Play

Nella dodicesima edizione della serie come in passato saranno presenti nel cast Terence Hill, ma vi saranno brevi apparizioni anche di nuovi volti tra cui Fabio Rovazzi, The Jackal ed Elena Sofia Ricci. La fiction confermerà con l'ingresso, anche se breve di questi nuovi personaggi, il suo successo. Si vedrà nel corso delle varie puntate se il pubblico continuerà ad essere interessato alle vicende della fiction ambientata a Spoleto.

La dodicesima edizione andrà in tv in onda per dieci puntate: la fiction prodotta da Luca e Matilde Bernabei dalla Lux Vide con la partecipazione di Rai Fiction sarà trasmessa alle ore 21,25 a partire dal 9 gennaio; ma oltre che in televisione potrà essere seguita su Rai Play sia in streaming che in replica. Per poterlo fare oltre a scaricare l'app su un tablet o uno smartphone sarà necessario registrarsi sul sito Rai Play dove sono disponibili per il pubblico tante fiction e video anche sui backstage di queste.

Terence Hill che è stato intervistato sul futuro della fiction, ha dichiarato che le storie di Don Matteo continueranno, "questa non sarà infatti l'ultima edizione". Ovviamente, sempre che il pubblico sia interessato e non cominci a stancarsi, com'è successo per altre storie che poi alla lunga mandavano un messaggio poco aggiornato ai tempi attuali. Il bello delle fiction Rai, in passato, è stato quello di dare messaggi positivi ed essere veritiere, la crisi della tv attuale è proprio questa lanciare messaggi che non rappresentano la verotà sulla realtà quotidiana, anche perchè i temi affrontati sono spesso tratti da essa.