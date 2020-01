Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 e giovedì 16 gennaio verrà trasmesso il penultimo episodio di questa settimana di programmazione. Le anticipazioni sulla trama rivelano che i riflettori saranno ancora ben puntati sul giovane Federico, le cui condizioni di salute addolorano moltissimo i suoi genitori. Eppure le speranze di rivederlo tornare a camminare si riaccenderanno nel momento in cui un grande luminare della scienza, chiederà di poter incontrare i genitori del giovane Cattaneo per un consulto.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 16 gennaio: Agnese delusa da Rocco e Salvatore

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 16 gennaio rivelano che Silvia e Luciano potrebbero ancora nutrire qualche speranza sul figlio, dato che il professor Faraone, al quale si sono rivolti per avere un consulto, ha chiesto di incontrarli e vederli.

Intanto Agnese verrà a sapere che Salvatore e Rocco si sono messi sulle tracce di Giuseppe per scoprire che fine abbia fatto. Tutto questo, però, è stato fatto all'oscuro della donna, la quale rimarrà profondamente delusa e, al tempo stesso, amareggiata per questo 'segreto' che le hanno tenuto nascosto.

Dopo un po', però, la rabbia della donna si trasformerà in una voglia di vendetta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì in televisione, rivelano che tra Riccardo e Angela proseguirà l'intesa lavorativa e, proprio durante una delle loro chiacchierate, la donna proporrà al giovane Guarnieri di chiedere a Marta e Vittorio di spostare i loro fondi del Paradiso.

Federico sa già tutto delle sue condizioni di salute

L'idea, quindi, sarebbe quella di trasferire il denaro nella banca Guarnieri e questo rappresenterebbe anche un vero e proprio gesto di pace nei confronti del padre. Quale sarà a questo punto la decisione di Marta e Vittorio? Accetteranno questa proposta oppure preferiranno non muovere i loro soldi?

Luciano, invece, si troverà in una situazione a dir poco scomoda e dolorosa. Le anticipazioni della soap opera, infatti, rivelano che l'uomo deciderà di dire a suo figlio tutta la verità sulle sue condizioni di salute. Federico, però, sa già tutto e infatti anticiperà a suo padre ciò che lui aveva intenzione di dirgli. Il giovane Cattaneo confesserà di aver scoperto la verità sul fatto che potrebbe rimanere paralizzato a vita e in quel momento sarà presente anche Roberta. Nonostante lo choc, però, il ragazzo non perderà la sua voglia di vivere e sperare e forse proprio il dottor Faraone potrebbe riaccendere questa speranza.