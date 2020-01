Arrivano le anticipazioni settimanali della famosa soap opera tedesca "Tempesta D'amore", giunta ormai al suo quindicesimo anno di programmazione in Italia. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 gennaio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.30. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla crisi matrimoniale di Eva e Robert, ai tentativi di Jessica di rapire Luna, alle discussioni fra Romy, Lucy e Paul e al piano di Annabelle per eliminare definitivamente Denise.

Eva e Robert si baciano

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Annabelle si arrabbierà moltissimo quando si renderà conto che i suoi propositi per rovinare il rapporto fra Denise e Christoph è fallito miseramente. A quel punto, sopraffatta dal rancore ideerà un piano per eliminare definitivamente sua sorella dalla sua vita. Eva ci rimarrà malissimo quando Robert, dopo averla baciata, le dirà di non essere ancora pronto a fidarsi completamente di lei. Senza volerlo, Henry rischierà di far saltare il piano di Jessica di rapire Luna e portarla con sé.

Paul accuserà Lucy di aver toccato il suo smartphone e di avergli cancellato un SMS per poi invitare la cognata ad andarsene da casa sua. Natascha farà da baby sitter a Luna, senza sapere che Jessica vuole rapire la sua bambina proprio in quel momento. Dopo che Lucy le confermerà di essere stata lei a cancellare l'SMS di Paul, Romy deciderà di allontanare sua sorella da sé.

Henry libera Natascha

Eva trascorrerà una bellissima serata con Robert e Valentina per poi confessare al marito di essere incinta. Paul e Romy si riappacificheranno, mentre Jessica rinchiuderà Natascha nelle stalle per poter rapire tranquillamente Luna. A liberare la moglie di Michael sarà Henry, che deciderà di non rivelare alla donna che è stata Jessica a rinchiuderla lì. Joshua deciderà di far distrarre Denise, facendola partecipare ad una gara di danza tradizionale tedesca, "Landler".

Christoph si lascerà sfuggire l'opportunità di avvicinarsi nuovamente ad Eva, mentre Annabelle deciderà di uccidere Denise avvelenando uno dei bicchieri della festa di paese. Il bicchiere in questione però, non sarà bevuto da Denise ma da qualcun altro. Robert andrà su tutte le furie quando si accorgerà che Eva si è riavvicinata a Christoph, mentre Lucy e Romy si riappacificherenno. Per aiutare Valentina a sfondare nel mondo della recitazione, Natascha partirà per Cannes per incontrare alcune sue vecchie conoscenze. Henry ascolterà i consigli di Hildegard e deciderà di aiutare Jessica a superare tutti i suoi problemi, senza sapere che la giovane traviserà le sue intenzioni.