Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 13 al 17 gennaio 2020, come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per la bella Marta Guarnieri, la quale dovrà fare i conti con una bruttissima notizia che la lascerà interdetta.

La donna, infatti, scoprirà di aver perso il figlio che portava in grembo, frutto del suo grande amore con Vittorio.

Il Paradiso delle signore, spoiler 13-17 gennaio: Marta addolorata per la perdita del figlio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore fino a venerdì 17 gennaio rivelano che Marta sarà a dir poco sotto choc per la notizia della perdita del figlio. Al suo fianco ci sarà Vittorio, che cercherà di fare il possibile per farla distrarre e per non farle sentire il peso di questo lutto.

Anche le Veneri saranno molto disponibili e carine nei confronti della Guarnieri, così come suo fratello Riccardo che si mostrerà pronto a supportarla e a sostenerla. E grazie a questa ondata di affetto, la bella Marta riuscirà a superare giorno dopo giorno il trauma di questo grande dolore.

Occhi puntati anche su Adelaide, la quale ha studiato a lungo un piano che possa mettere nei guai Umberto. E nei prossimi episodi della soap opera arriverà il momento di attuarlo. Nel momento in cui Flavia starà per affidare nelle mani di Umberto il suo ingente patrimonio, ecco che Adelaide entrerà in scena con la sua vendetta.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 17 gennaio, inoltre, rivelano che Luciano e Silvia non si arrenderanno nonostante il tremendo verdetto medico sulle condizioni di salute del figlio Federico, che rimarrà paralizzato a vita.

I genitori, infatti, decideranno di consultare un grande luminare della medicina per avere un consulto e intanto Federico scoprirà le sue reali condizioni di salute.

Federico vuole andare al Paradiso a salutare gli amici

E poi ancora le trame della soap opera del pomeriggio di Rai 1 rivelano che Federico chiederà ai suoi genitori di poter andare a trovare i suoi amici al Paradiso, anche se i due non saranno molto convinti e contenti di questa richiesta. A quel punto, però, il giovane Cattaneo si imporrà e alla fine avrà la meglio.

Per Clelia, invece, arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulle condizioni fisiche di Federico. A metterla al corrente di tutto sarà Roberta. Per Clelia sarà un duro colpo e parlando con Luciano non gli nasconderà che le è dispiaciuto moltissimo non aver saputo prima la verità sul giovane Cattaneo.