Oggi mercoledì 15 gennaio 2020 andrà in onda la terza parte del trono over di Uomini e donne. Dopo le novità su Gemma che frequenta il cavaliere Marcello e le news su Armando Incarnato, che è stato messo sotto torchio non solo da Roberta Di Padua e Veronica, ma anche da Gianni Sperti, oggi l'attenzione sarà concentrata sulle sfide in passerella tra le dame del parterre femminile. Poi, però, sarà Maria De Filippi stessa a chiedere chiarimenti al cavaliere napoletano circa le numerose segnalazione giunte a suo carico e che lo vogliono fidanzato con una ragazza fuori dagli studi televisivi.

La sfilata delle dame del trono over

Se la puntata del trono over del 14 gennaio è stata animata da numerose discussioni che hanno visto protagonista prima Armando, attaccato da Roberta e Veronica, e poi Barbara che ha pesantemente discusso con Mattia, il quale non l'ha cercata durante la settimana, anche la puntata che verrà trasmessa oggi 15 gennaio non mancherà di catturare l'attenzione del telespettatori. Si darà subito spazio alle sfilate, come è stato reso noto dalle anticipazioni ufficiali di Witty.tv.

Dopo i confronti diretti tra alcune dame che si sfideranno su un tema natalizio, le donne daranno sfoggio dei loro fisici e della loro sensualità attraverso una sfilata davvero particolare. Il pubblico potrà ammirare le dame in costume da bagno: Gianni Sperti, infatti, in modo ironico si domanderà, ricevendo risposta affermativa, se anche Gemma Galgani indosserà un bikini. Di certo i colpi di scena non mancheranno e nemmeno e risate visto che la dama del trono over è attualmente impegnata nella conoscenza di Marcello, che interessa anche ad Anna. La Tedesco, che lavora in piscina, si mostrerà a suo agio nelle vesti di bagnina, ricordando le sensuali interpreti di Baywatch.

Armando costretto a lasciare il trono over

Il momento più atteso della trasmissione, però, sarà quello che vedrà nuovamente protagonista Armando Incarnato.

Stavolta sarà Maria De Filippi stessa a chiedere spiegazioni al cavaliere napoletano. Troppe, a detta della conduttrice, sono state le segnalazioni giunte a suo carico: mettendo alle strette Armando, la De Filippi vorrà sapere se le voci che lo vogliono legato ad un'altra donna fuori dagli studi di Uomini e Donne sono vere. Roberta, Veronica e Gianni Sperti stesso, il quale è stato sempre diffidente nei confronti di Incarnato credono che lui stai prendendo in giro tutti.

Armando, alla fine della discussione, sarà costretto ad abbandonare la trasmissione, ma chi segue le anticipazioni del dating show sa già che il cavaliere tornerà in trasmissione con la sua ex Janette. Quest'ultima difenderà Incarnato, ma nonostante ciò Gianni Sperti continuerà a restare della sua opinione.

Colpi di scena al trono over UeD

La nuova puntata di Uomini e Donne che attende i telespettatori come sempre alle 14.45 circa su Canale 5 riserva grossi colpi di scena. Sarà per i numerosi intrecci che dame e cavalieri sono capaci di creare che il trono over appassiona nelle ultime stagioni quasi più del trono classico. Tra sfilate e litigi, oggi 15 gennaio i fan del programma si preparano a momenti esilaranti. con l'esclusione, solo momentanea, di Armando.