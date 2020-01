Lunedì 13 gennaio riparte la settimana di programmazione de 'Il Paradiso delle signore', la soap opera che tutti i giorni intrattiene il pubblico della rete ammiraglia Rai. Nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di sorprese e colpi di scena per i protagonisti della soap, seguita da una media di oltre 1.7 milioni di spettatori al giorno con picchi che arrivano anche ai due milioni.

In questi nuovi episodi in onda lunedì pomeriggio alle 15.40, i riflettori saranno ben puntati su Marta Guarnieri, la quale dovrà fare i conti con il drammatico lutto che l'ha colpita e lasciata senza parole.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler della puntata del 13 gennaio: Marta soffre per la morte del figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questo inizio settimana de 'Il Paradiso delle signore 4', rivelano che, nel corso della puntata di lunedì pomeriggio, Marta sarà ancora fortemente sotto choc per quello che le è capitato.

La donna, infatti, ha scoperto di aver perso il bambino che portava in grembo e quindi non potrà coronare il sogno di diventare mamma per la prima volta.

Un durissimo colpo per Marta, la quale potrà contare sul sostegno e sull'affetto di Riccardo e Vittorio ma anche di tutte le Veneri che si uniranno a lei, per aiutarla a superare questo momento così drammatico e doloroso. Solo in questo modo, infatti, la Guarnieri riuscirà a trovare il coraggio necessario per riuscire a superare questo doloroso lutto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa nuova puntata della soap opera in onda lunedì 13 gennaio in prima visione su Rai 1, rivelano che si parlerà anche di Adelaide la quale è pronta per portare a compimento la sua vendetta nei confronti di Umberto.

La vendetta di Adelaide contro Umberto

La donna sostiene che questo sia il momento giusto per poter agire contro di lui, dato che Flavia Brancia è in procinto di affidare ad Umberto tutta la gestione del suo patrimonio. Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore', inoltre, ci riportano anche alla difficile situazione che sta vivendo Federico, il quale rimarrà paralizzato a vita. Silvia confesserà al marito di aver raccontato a Roberta tutta la verità su quelle che sono le reali condizioni di salute di Federico.

Per chi non potesse seguire la nuova puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì in prima visione su Rai 1, può sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, dove gli episodi verranno caricati poco dopo la messa in onda in televisione.

Così sarà possibile rivederli online anche da tablet oppure da telefono cellulare con l'omonima applicazione della tv di Stato.