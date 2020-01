Il Paradiso delle Signore 4, la soap di Rai 1 che vede protagoniste le famiglie italiane degli anni '60, continua a tenere compagnia ai telespettatori con nuove e avvincenti puntate. Nell'episodio di martedì, 14 gennaio, Marta comincerà a reagire dopo la grave perdita del suo bambino. Achille Ravasi verrà a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto. Quest'ultimo intanto sarà intento a ricucire i rapporti con le due donne che ormai sembra aver perso. Infine, Federico verrà a sapere la triste verità sulla sua salute.

Trama Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 14 gennaio: Flavia confida ad Achille il legame segreto tra la Contessa e il cognato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 14 gennaio, raccontano che Marta Guarnieri deciderà di reagire di fronte al dolore. Dopo la grave perdita del bambino che aspettava, la donna ritornerà a lavoro al Paradiso delle Signore. Circondata dall'affetto di suo marito Vittorio e accolta con calore dalle Veneri, per la giovane Guarnieri sarà meno dura provare a ricominciare.

Nel frattempo, Flavia Brancia confiderà ad Achille Ravasi la verità su Adelaide. La donna rivelerà che la Contessa e suo cognato hanno una relazione clandestina. Umberto sarà sempre più in difficoltà nell'intento di voler riallacciare i rapporti con Flavia e Adelaide: dopo aver scoperto il suo doppio gioco, le donne non vorranno più avere niente a che fare con lui.

Il Paradiso delle Signore 4, spoiler 14 gennaio: Federico viene a conoscenza della verità sulla sua salute

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 14 gennaio rivelano che nella puntata di martedì la Contessa prenderà una decisione importante: confiderà ai nipoti la verità sul loro padre. Riccardo e Marta resteranno sconvolti dal comportamento di Umberto Guarnieri. Nel frattempo, a casa Cattaneo il problema di Federico assorbirà tutti i pensieri della sua famiglia: Luciano e Silvia non vorranno perdere la speranza e contatteranno un luminare.

I genitori di Federico saranno determinati a scoprire se per il loro figlio bisogna solo rassegnarsi o se invece esiste una possibilità che possa ritornare a camminare come prima. Federico, intanto, dovrà affrontare un momento molto triste: il ragazzo, per caso, verrà a conoscenza delle sue reali condizioni di salute. Come la prenderà il giovane Cattaneo? Per scoprirlo bisognerà aspettare di seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40. Gli episodi della soap, inoltre, sono disponibili sulla piattaforma Raiplay, gratuitamente ed in qualsiasi momento della giornata.