La trama del nuovo episodio in onda lunedì 13 gennaio 2020 su Rai 1, rivela che Marta Guarnieri abortirà il bebè che attendeva da Vittorio Conti. Intanto Adelaide di Sant'Erasmo giurerà vendetta contro Umberto dopo aver scoperto la sua relazione con Flavia.

Il Paradiso delle signore, episodio 13 gennaio: Marta abortisce

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sul nuovo episodio in programma lunedì 13 gennaio su Rai 1, svelano che tutti gli occhi saranno puntati sulle conseguenze dello svenimento di Marta. In particolare, la Guarnieri sarà soccorsa dal marito, il quale allarmato chiamerà un'ambulanza.

Nonostante la corsa al più vicino ospedale, la sorella di Riccardo (Enrico Oetiker) perderà il bambino che attendeva da Vittorio (Alessandro Tersigni).

Questo evento, come prevedibile, traumatizzerà la giovane, tanto che il Conti farà di tutto per incoraggiarla a reagire. Inoltre, la figlia di Umberto riceverà le attenzioni di tutti gli altri componenti della famiglia. Alla fine, Marta riuscirà a reagire, anche grazie alle "Veneri" del grande magazzino, le quali faranno di tutto pur di sostenerla in questo drammatico momento.

Intanto, i coniugi Conti dovranno affrontare insieme la tragedia dell'aborto, che potrebbe però minare la solidità del loro matrimonio.

Silvia si confida con Luciano

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 13 gennaio sulla rete ammiraglia, vedremo Silvia raccontare a Roberta (Federica De Benedittis) tutta la verità delle condizioni di salute di Federico, ritornato in carrozzina dal servizio militare. Per questo motivo, la signora Cattaneo, vinta dai sensi di colpa, svelerà a suo marito Luciano (Giorgio Lupano) di aver raccontato alla nuora la verità sul loro figlio.

Intanto la Pellegrino comincerà a pensare al futuro insieme al fidanzato, che sente già di non amare più e per giunta ora ha una grave disabilità motoria.

Adelaide decide di vendicarsi di Umberto

Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) metterà in atto un piano di vendetta nei confronti di Umberto.

Nel dettaglio, la contessa di Sant'Erasmo avrà intenzione di fargliela pagare dopo aver scoperto che ha una relazione sentimentale con la rivale Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska). Il momento più opportuno giungerà quando la madre di Ludovica avrà intenzione di cedere la sua eredità nelle mani del padre di Marta.

Quale sarà la vendetta organizzata da Adelaide?