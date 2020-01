Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto. Tanti i colpi di scena che ci saranno anche nel corso delle nuove puntate che andranno in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020, durante le quali verrà a galla il vero motivo che lega l'infermiera Dori, che si sta prendendo cura di Maria, a Fernando. I due, infatti, sono amanti di nascosto e stanno vivendo una vera e propria tresca clandestina.

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate de Il Segreto, che andranno in onda fino al prossimo 2 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia continua a prendersi gioco di Maria e dopo aver corrotto il medico che si stava prendendo cura di lei, facendole credere che non sarebbe più tornata a camminare, ha scelto anche di controllarla nella sua vita di tutti i giorni. E così ha ingaggiato l'infermiera Dori, la quale è diventata la sua amante a tutti gli effetti, ma fino a questo momento la tresca clandestina tra i due non è mai venuta a galla.

Tuttavia Fernando non sa che Maria sta preparando la sua 'vendetta', dato che assisterà all'ennesima crisi delirante dell'infermiera e questo le permetterà di indagare su di lei e di ottenere delle informazioni preziose sul suo conto. Nel frattempo, i riflettori saranno ben puntati anche sull'arrivo in paese del signor Anselmo, la cui presenza lascerà senza parole Ester, che tuttavia cercherà di nascondere il suo disappunto.

Padre Berengario, però, preciserà al prete che non sapeva nulla di lei fin quando non è arrivata in paese.

Gli spoiler della nuova settimana de Il Segreto fino al 2 febbraio 2020, inoltre, rivelano che Carmelo continuerà a nutrire dei forti dubbi nei confronti di Fernando: l'uomo, infatti, sospetta che sia lui il vero responsabile di tutto quello che sta accadendo in paese. Raimundo, invece, non vuole mollare la presa e infatti incoraggerà i vicini a non arrendersi e a cercare di resistere.

Donna Francisca non protegge più Prudencio

Occhi puntati anche sull'astuta Donna Francisca: gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino al 2 febbraio su Canale 5, infatti, rivelano che la signora di Puente Viejo chiamerà il prestatore che qualche tempo fa aveva minacciato Prudencio. La signora, infatti, gli farà sapere che da questo momento in poi Prudencio non è più sotto la sua 'ala protettiva' e quindi può fare tutto quello che vuole e agire in assoluta libertà.

