Lunedì 20 gennaio riparte la nuova settimana di programmazione in compagnia della soap opera Un posto al sole, che continua a essere uno dei punti di riferimento della terza rete della televisione di Stato. Nuovi episodi che si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena per tutti i protagonisti che abitano nello storico palazzo Palladini. Occhi puntati soprattutto su Marina, la quale vivrà un periodo particolarmente difficile, soprattutto sul lavoro, che la metterà in piena crisi.

Anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 20 gennaio: Marina entra in crisi, Ferri preoccupato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, che andrà in onda lunedì 20 gennaio, rivelano che Marina, in seguito allo scontro verbale che ha avuto con Sebastiano e Fabrizio, vivrà una momento particolarmente complicato e difficile della sua vita.

La Giordano, infatti, sarà travolta da un vortice e questa situazione la porterà a vivere un momento di crisi anche dal punto di vista professionale.

La crisi di Marina non passerà affatto inosservata e il primo ad accorgersene sarà Roberto Ferri. Nel corso della puntata di lunedì sera, infatti, l'uomo cercherà "d'indagare" su cosa stia succedendo a Marina, sperando di riuscire a portare a galla la verità.

Riflettori puntati anche su Giulia, la quale prosegue la sua frequentazione "social" con Marcello.

La donna, però, teme che con le sue parole abbia offeso l'uomo e così deciderà di sfogarsi con Ornella, sperando di riuscire a ottenere dei buoni consigli dalla sua amica.

Otello e Teresa sempre più in crisi e lui decide di lasciare Palazzo Palladini

I colpi di scena non finiranno qui, perché le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, che aprirà la settimana dal 20 al 24 gennaio 2020, rivelano che si tornerà a parlare anche della crisi che stanno affrontando Otello e Teresa.

Tra i due, infatti, già da un po' di tempo non corre più buon sangue e questa situazione finirà per avere delle ripercussioni negative sul loro rapporto.

Così in questo episodio, Silvia e Rossella decideranno d'intervenire: le due donne, infatti, proveranno a far tornare il sereno tra Otello e Serena, consapevoli del fatto che la "mission" non sarà affatto semplice. Nel frattempo, però, Otello ha preso una decisione che lascerà tutti un po' senza parole.

L'uomo, infatti, deciderà di lasciare la sua residenza a Palazzo Palladini e troverà un nuovo rifugio che lo poterà lontano per un po' di tempo. Basterà questa distanza a far tornare di nuovo il sereno tra i due? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap di Rai 3.