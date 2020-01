Barbara Alberti è finita di nuovo al centro di una vera e propria bufera mediatica. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 pare abbia espresso dei commenti al vetriolo nei confronti di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

In realtà, questa non è la prima volta in cui la gieffina umbra, quando esprime le sue opinioni, pronuncia delle affermazioni al limite del "politicamente corretto". In seguito alle ultime esternazioni rivolte alla coppia Battaglia-Grimaldi, il pubblico è intervenuto sui social network per chiedere alla produzione di adottare seri provvedimenti nei confronti della scrittrice.

Imma Battaglia finisce nel mirino di Barbara Alberti

In queste ore, dunque, il popolo del web sta puntando il dito contro Barbara Alberti. Quest'ultima, infatti, si sarebbe lasciata andare a degli insulti piuttosto pesanti verso la coppia formata da Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Tutto è partito da uno sfogo di Licia Nunez avvenuto al termine della quarta puntata del Grande Fratello Vip 4. L'attrice si è confidata con Rita Rusic e Barbara Alberti in merito alla relazione che ha avuto in passato con la Battaglia.

A questo punto la giornalista è intervenuta per prendere le difese della coinquilina, esprimendo un giudizio a dir poco negativo nei confronti dell'attuale consorte di Eva Grimaldi: "Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare. È proprio una figlia di pu...".

Proseguendo nelle sue affermazioni, la scrittrice umbra avrebbe chiamato in causa anche la Grimaldi, dicendo: "È megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie".

Una parte dei telespettatori, prima di condannare le esternazioni della giornalista 76enne, ha chiesto tramite Twitter alla produzione del reality show di controllare a fondo quanto accaduto ed eventualmente di prendere dei provvedimenti nei confronti della concorrente qualora dovesse aver realmente pronunciato queste frasi offensive.

Queste sono alcune della reazioni degli utenti del social network: "Perché Mediaset non fa niente?

Avrebbero dovuto allontanarla all'istante"; "Mi è decaduta, anzi sprofondata"; "Nella vita puoi essere colto, ma se ti manca il rispetto, sei un asino".

Dunque, a questo punto sarà compito degli autori del GF Vip 4 valutare attentamente la vicenda e la presunta gravità delle esternazioni della Alberti.

Barbara Alberti ripresa dagli autori in confessionale

Barbara Alberti, appena entrata nella casa più spiata d'Italia, aveva conquistato proprio tutti per la sua eleganza e profonda cultura.

In questi giorni, però, a causa del suo linguaggio un po' troppo colorito, è finita più volte nel mirino dei telespettatori.

Ad esempio, sembra che la scrittrice non sopporti la presenza nel programma di Patrick, Pasquale e Sergio (quest'ultimo eliminato nella scorsa puntata). Quando i tre concorrenti sono stati reintegrati nella casa dopo l'iniziale esperienza nel tugurio, la Alberti si è scagliata soprattutto contro Pasquale Laricchia, dicendo di lui: "È rozzo, se fosse stato qui lo avrei nominato".

Inoltre, parlando con Rita Rusic, ha aggiunto che secondo lei il pugliese è contro le donne.

In seguito a queste affermazioni, la drammaturga è stata richiamata in confessionale ed è stata invitata da uno degli autori a non essere sgarbata con i tre ex storici del Grande Fratello.