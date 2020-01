Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 13 al 19 gennaio 2020 in prima visione assoluta su Rete 4.

Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena: Jessica, infatti, soffrirà moltissimo perché non potrà più vedere Luna e così, ormai in preda alla disperazione, si metterà all'opera per cercare di studiare un piano che le permetta di riavere di nuovo con sé la bambina.

Tempesta d'amore, spoiler 13-19 gennaio

Le anticipazioni della prossima settimana di programmazione di Tempesta d'amore in onda fino al 19 gennaio, inoltre, rivelano che Denise chiederà a Christoph di abbandonare definitivamente le sue accuse nei confronti di Elmar, anche se l'uomo pare non avere la minima idea di quello di cui sta parlando Denise.

Nel frattempo tra Eva e Robert la situazione pare in miglioramento. I due, infatti, vivranno una serata particolarmente rilassante alla presentazione del libro. Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fin quando Eva non avrà un altro dei suoi 'momenti no' e ad un certo punto deciderà di andarsene nuovamente via, senza un'apparente motivazione logica.

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera in onda su Rete 4, inoltre, rivelano che Lucy continua a sognare di fare dei passi in avanti dal punto di vista lavorativo.

La donna, infatti, deciderà di proporsi come nuova gestrice di eventi presso il Furstenhof, ma la sua candidatura verrà nettamente bocciata da Christoph.

Denise, invece, porta avanti il suo piano e questa volta penserà di rubare un documento molto importante dalla cassaforte di Christoph così da poter aiutare Elmar. Annabelle, invece, crede che ormai sia arrivata ad un passo dal suo obiettivo finale: Denise riuscirà a cadere nella trappola ordita dalla donna?

Jessica vorrebbe rapire la piccola Luna

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 13 al 19 gennaio rivelano che Denise sarà alle prese con una decisione difficile da prendere, ma alla fine sceglierà di ascoltare il suo cuore e di andare avanti per la sua strada. Una decisione che tuttavia non piacerà molto ad Annabelle, la quale sarà consapevole del fatto che il suo piano è letteralmente fallito: la donna, però, non ha alcuna intenzione di darla per vinta ai suoi rivali e così si metterà all'opera per studiare un nuovo piano diabolico.

Intanto Robert, nonostante il bacio che c'è stato con Eva, continua ad avere molte difficoltà e non riesce a fidarsi a pieno della donna. Il colpo di scena di questa settimana, però, arriverà nel momento in cui Jessica apparirà determinata a voler rapire Luna.