La soap opera de Il Segreto continuerà a tenere alta l'attenzione dei fans anche nel corso del 2020. Gli spoiler sulle puntate italiane trasmesse nel nuovo anno, rivelano che Prudencio Ortega e Lola Mendana temeranno che possa succedere qualcosa di brutto durante il loro imminente matrimonio a causa delle minacce dello strozzino Pablo Armeno, un complice di Francisca Montenegro.

Il Segreto: Prudencio minacciato da Pablo

Importanti avvenimenti accadranno nelle vicende ambientate a Puente Viejo nel corso delle puntate di inizio 2020.

Le anticipazioni de Il Segreto, svelano che Prudencio e Lola saranno minacciati da Pablo. Nel dettaglio, lo strozzino Armeno si presenterà all'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa), dopo essersi messo d'accordo con la Montenegro.

Tutto inizierà con precisione, quando l'usuraio scoprirà che l'ex pupillo di Francisca (Maria Bouzas) non è più sotto la sua ala protettrice. In questo frangente, il delinquente capirà che il fratello di Saul (Ruben Bernal) ha litigato con la matrona dopo aver intrapreso una storia d'amore con la Mendana.

Pablo, a questo punto, si precipiterà nel negozio dell'Ortega, dove lo minaccerà di gravi ritorsioni, se vuole continuare a lavorare come usurario. Infatti, pretenderà che esegua tutti i suoi ordini dopo avergli richiesto 1000 peseta. Inoltre lo obbligherà a prestare il denaro allo stesso interesse che pratica con i suoi clienti. Una richiesta che getterà nel panico Prudencio (Jose Milan), il quale deciderà di non informare Lola di quanto successo con lo strozzino.

Il matrimonio dell'Ortega e di Lola in pericolo a causa di Armeno

Le trame de Il Segreto in programma nei primi mesi del 2020 sul Canale del Biscione, rivelano che il fratello di Saul deciderà di confidarsi con Matias (Ivan Montes), incapace di tenere tutto per sé il fardello. Il Castaneda, a questo punto, gli consiglierà di raccontare alla Mendana di essere ricattato dallo strozzino.

Scoperte le minacce di Pablo, Lola inviterà l'Ortega a non piegarsi alla volontà di Pablo, nonostante la paura di gravi ritorsioni. Purtroppo la situazione sarà destinata a complicarsi ulteriormente, sebbene Prudencio sia determinato a convolare a giuste nozze con la fidanzata.

In pratica, l'usurario e la Mendana temeranno che Armeno possa rovinare il giorno del loro matrimonio quando vedranno i suoi seguaci aggirarsi intorno alla loro abitazione. Le paura della coppia diventeranno certezze oppure riusciranno a coronare il loro sogno d'amore? In attesa di conoscere ulteriori sviluppi, si precisa che la soap opera di Aurora Guerra tornerà in onda martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5.