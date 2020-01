Il 7 gennaio alle 21:20 Rai2 trasmetterà la prima puntata de Il molo rosso 2, la seconda stagione della fiction spagnola ideata da Esther Martínez Lobato e Álex Pina, autore de La casa di carta, una delle Serie TV più popolari di Netflix. Il nuovo ciclo di otto episodi sarà anche quello conclusivo e il pubblico scoprirà, insieme ad Alejandra e Veronica, cosa si nasconde dietro la morte dell'uomo che amavano. Nella prima stagione il protagonista Óscar (Álvaro Morte) è stato trovato morto, apparentemente suicida, e la moglie Alejandra 'Álex' Leyva (Verónica Sánchez), convinta che il marito non si sia ucciso, ha iniziato a scavare nel passato dell'uomo.

La donna ha scoperto delle verità sconvolgenti che le hanno distrutto la vita, perché l'uomo che pensava di conoscere aveva un'amante, Veronica (Irene Arcos), e conduceva una doppia vita. Come se non bastasse, Óscar era coinvolto in attività illecite e riciclava denaro sporco. La Leyva ha deciso di avvicinarsi a Veronica per scoprire più cose possibili sul marito, senza rivelare la sua identità, ma ha finito per instaurare con lei una relazione molto intima. Le anticipazioni diffuse sul web rivelano che nella prima puntata Álex dirà a Veronica che le ha mentito e che in realtà è la moglie di Óscar.

Anticipazioni Il molo rosso 2, prima puntata il 7 gennaio

Nella prima puntata de Il molo rosso 2 andranno in onda due episodi il primo dei quali riprenderà la narrazione degli eventi da ciò che accaduto alla fine della stagione precedente e cioè da Alejandra e Veronica coinvolte in una relazione amorosa. La moglie di Óscar, che fino a quel momento ha finto di chiamarsi Martina, non vorrà più nascondere la verità alla compagna e le svelerà la sua vera identità.

Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, Veronica rimarrà sconvolta dalla rivelazione e caccerà di casa Alejandra. Intanto Conrado ordinerà a Veronica di andare a recuperare l'auto di Óscar e la donna scoprirà che l'uomo aveva preso una serie di multe in una misteriosa cittadina dove evidentemente si recava spesso. Spinta dalla voglia di saperne di più, Veronica cercherà l'aiuto di Álex per scoprire il legame tra Óscar e quel luogo.

Anche Conrado inizierà ad indagare e insieme alla Leyva scopriranno che il defunto aveva assunto l'identità di un certo Mario. I due trascorreranno molto tempo insieme e nascerà tra loro una forte attrazione.

Il molo rosso 2: otto episodi trasmessi su Rai2 in quattro serate dal 7 gennaio e disponibili anche in streaming su RaiPlay

Il molo rosso 2 sarà il capitolo conclusivo della serie tv spagnola nata dalla mente creativa di Álex Pina, autore di successo di Vis a Vis e de La casa di carta. Le anticipazioni relative alla programmazione italiana rivelano che gli otto episodi che compongono la seconda ed ultima stagione verranno trasmessi da Rai2 in quattro serate a partire dal 7 gennaio. Il molo rosso (in originale El embarcadero) può essere visto dagli spettatori anche in streaming su RaiPlay, il sito ufficiale che mette a disposizione degli utenti i contenuti andati in onda sulle reti Rai.

Anche la serie con Álvaro Morte può essere visionata in diretta streaming oppure on demand dopo la messa in onda della puntata.