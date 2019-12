Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca "Tempesta d'amore", giunta ormai alla sua quindicesima stagione in Italia. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 29 dicembre al 4 gennaio 2020, tutti i giorni su Rete 4. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul riavvicinamento di Denise e Joshua, sui problemi matrimoniali di Eva e Robert, sul nuovo lavoro di Michael, sull'interesse amoroso che Lucy dimostrerà nei confronti di Robert e sull'arrivo al Furstenhof di un possibile acquirente delle opere di Denise, Elmar Lubowiysch.

Joshua viene ricoverato

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che, grazie alla vicinanza di Lucy, Robert riuscirà a ritrovare il sorriso. Col tempo, però, la sorella di Romy finirà per confondere la simpatia che il Saalfeld prova nei suoi confronti con qualcosa di più. Nel frattempo, Denise si precipiterà in ospedale dopo aver saputo che Joshua è stato ricoverato lì, mentre Eva deciderà di prendere in mano la sua vita e voltare pagina. Una stazione radiofonica offrirà un posto di lavoro a Michael: il dottore dovrà soltanto dare dei consigli medici a tutti i suoi pazienti in ascolto.

Dopo aver riflettuto a lungo, Denise deciderà di rifiutare l'offerta di lavoro che le è stata proposta a Siviglia, il tutto per rimanere vicina a Joshua. Eva e Robert si riavvicineranno anche se la donna non sa ancora se il rapporto con il marito potrà mai ritornare come prima.

Michael lavora in radio

Dopo essersi riavvicinati, Denise e Joshua decideranno di trascorrere un po' di tempo al lago. Giunti lì, i due giovani trascorreranno dei momenti bellissimi, momenti che, però, verranno interrotti bruscamente dalla richiesta d'aiuto di una voce misteriosa. Natascha deciderà di aumentare le lezioni di recitazione che impartisce a Valentina, dopo aver visto che Michael è sempre più concentrato ed entusiasta del suo nuovo lavoro in radio. Volendo sapere a tutti costi se Denise e Joshua hanno deciso di mettersi insieme, Annabelle deciderà di installare una cimice in casa della sorella.

L'idillio ritrovato fra Eva e Robert si interromperà quando il Saalfeld scoprirà che Christoph ha inviato a sua moglie un pacchettino dalla Thailandia. Nel frattempo, arriverà al Furstenhof un possibile acquirente dei dipinti di Denise, il misterioso Elmar Lubowitsch. A lungo andare, però, si scoprirà che l'uomo non è interessato alle capacità artistiche della giovane ma a tutt'altro. Dopo aver scoperto che Eva continua a mantenere i contatti con Christoph, Robert andrà su tutte le furie, decidendo di vendicarsi della moglie e accettando un invito a cena da parte di Lucy.