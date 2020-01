La nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne è stata registrata l'8 gennaio 2020. Protagonista Armando che, dopo le accuse di Gianni, ha voluto scagionarsi portando in studio la donna del mistero, la sua ex fidanzata Jeannette. Gianni ha chiesto ad entrambi di consegnargli i cellulari, così da verificare che stessero dicendo la verità.

Spazio anche a Gemma, che continua imperterrita a cercare l'amore, nonostante abbia da poco chiuso con Jean Pierre. La Galgani è uscita con Marcello ma, memore delle esperienze passate, ha preferito non proseguire la conoscenza, in quanto il cavaliere sta sentendo anche Anna ed Antonella.

Anticipazioni Uomini e Donne Over, le ultime novità

Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, nella nuova puntata del Trono over che è stata registrata ieri 8 gennaio, Armando ha portato in studio la sua ex fidanzata Jeannette. L'Incarnato ha voluto così giustificarsi di fronte alle pesanti accuse mosse da Gianni Sperti, al quale erano giunte segnalazioni che vedevano Armando già impegnato fuori dal programma. Il cavaliere ha raccontato che, prima di avere una storia con Jeannette, era fidanzato con una donna in fin di vita.

Le foto 'incriminate' in possesso di Gianni risalirebbero al 2014.

Jeannette lavora però nel negozio di parrucchiere di Armando, particolare che non convince Gianni. A quel punto, l'opinionista chiede ad Armando e alla sua ex di consegnargli i cellulari, in modo da verificare che i due non si siano messi d'accordo. Entrambi accettano, lo Sperti controlla ma non trapela nulla di compromettente. Basterà per chiudere la spinosa questione?

Gemma vuole l'esclusiva da Marcello

Nella nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, Gemma ha stupito ancora una volta i presenti in studio. Pare che le esperienze passate e, in particolare, la delusione per Juan Luis, l'abbiano resa molto più forte e consapevole. La Glagani tuttavia, non ha rinunciato al suo sogno di trovare l'amore, tanto da uscire con Marcello.

Peccato che il bel cavaliere si senta anche con Antonella ed Anna. Gemma, saputo il retroscena, decide di chiudere la conoscenza, in quanto vorrebbe l'esclusiva da Marcello.

Un particolare non sfugge a Gianni. Pare che Anna abbia sponsorizzato sui social una foto del negozio di Marcello. Questione di Business? Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne rivelano inoltre che Erik esce con Valentina, 48 anni, con la quale si è scambiato un bacio. Valentina A. non reagirà affatto bene, visto che il cavaliere le aveva sempre detto di non essere interessato ad una storia seria con una donna più grande di lui.