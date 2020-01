Durante la prima serata del Grande Fratello Vip 4, in onda ieri 8 gennaio 2020 sotto la conduzione di Alfonso Signorini, non sono mancati i colpi di scena.

L'arrivo a sorpresa di Serena Enardu in trasmissione ha sorpreso il pubblico: l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che, avendo riacquistato la lucidità dopo le vicende di Temptation Island Vip, desidera avere un confronto con Pago, suo ex e concorrente ufficiale del reality appena iniziato su Mediaset.

Il cantautore, ignaro di tutto, ha affermato di voler ricominciare dopo la fine della sua storia, ma di avere ancora un forte sentimento nei confronti della Enardu.

Sarà solo il pubblico, tramite il televoto che verrà chiuso domani sera nella seconda puntata del GF Vip, a decidere se la sarda potrà entrare in casa per una settimana e avere il chiarimento desiderato.

Serena potrebbe entrare in casa: deciderà il televoto

Inizio scoppiettante quello del GF Vip4: Serena desidera entrare nella casa più spiata d'Italia per poter finalmente parlare con Pago e chiarire i motivi che li hanno condotti a porre fine alla loro relazione durata quasi sette anni.

Dopo Temptation Island Vip, la ex coppia potrebbe divenire protagonista anche di questo reality: Pacifico però non sa che sarà il pubblico da casa a definire il suo destino.

Il televoto deciderà se l'ex tronista avrà la possibilità di stare sotto l'occhio delle telecamere a stretto contatto con il suo ex per sette giorni. Serena è certa di avere ancora molto da dire a Pago. 'Punti in sospeso ce ne sono', ha detto la Enardu, ammettendo di aver riacquistato la lucidità visto che, subito dopo la fine di Temptation, era ancora confusa.

Nel frattempo, entrato in casa, Pago ha ammesso di non aver più voluto vedere le immagini di Temptaton per evitare di soffrire, ma non ha negato di avere ancora un forte sentimento che lo lega alla ex. 'Riattaccare quell'interruttore non mi fa molto piacere. Però è la vita', ha spiegato il cantautore ad Alfonso Signorini, il quale si è detto convinto che la ex coppia ha ancora molto da dirsi. Per Serena il rapporto con Pago avrebbe dovuto avere un'altra fine, e forse l'ingresso in casa potrebbe rappresentare la giusta occasione per i due.

Le opinioni di Pupo

Se Alfonso Signorini crede che un confronto sia dovuto, non è della stessa idea Pupo, opinionista del reality con Wanda Nara. Il cantante teme che Pago potrebbe soffrire ancora e che Serena voglia solo riacquistare credibilità e consenso dopo il comportamento avuto a Temptation Island Vip che ha generato nei suoi confronti non poche critiche.

Sarà solo il tempo a chiarire se quelle di Pupo sono paure infondate o se nascondono un fondo di verità. L'ingresso in casa di Serena potrebbe significare davvero un punto di svolta per Pago, il quale potrebbe chiudere un capitolo in modo definitivo per poter riprendere in mano la sua vita, ma è pur vero che se il concorrente nutre ancora dei sentimenti potrebbe cercare una riappacificazione con l'ex tronista. La decisione è ora nelle mani dei telespettatori, che potranno votare fino a domani 10 gennaio.