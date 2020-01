I fan di Uomini e donne dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere in onda le nuove puntate della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione del dating show Mediaset rivelano che la prima puntata di questo nuovo anno è in programma per martedì 7 gennaio, come sempre alle ore 14:45 circa. Intanto, però, la redazione si è portata avanti con le registrazioni sia del trono over che del trono classico e Gemma Galgani ha scelto di chiudere definitivamente con il cavaliere Juan Luis.

La prima puntata di Uomini e donne del 2020: si riparte il 7 gennaio su Canale 5 e La 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che si ripartirà martedì 7 gennaio, con la messa in onda del primo attesissimo appuntamento di questo 2020. La trasmissione della De Filippi oltre alla consueta messa in onda pomeridiana su Canale 5 confermerà il suo appuntamento in replica anche nell'access prime time di La 5, a partire dalle 19.35 circa.

Tanti i colpi di scena che accadranno nel corso delle nuove puntate in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Le anticipazioni sulle registrazioni che sono avvenute durante le scorse settimane rivelano che ci saranno delle novità importanti che avranno come protagonista l'amatissima Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, stava portando avanti la sua conoscenza con il napoletano Juan, che era arrivato in trasmissione apposta per conoscerla. Peccato, però, che settimana dopo settimana sono venute fuori delle segnalazioni non proprio brillanti nei confronti dell'uomo, al punto da spingere Gemma a chiudere definitivamente questa relazione.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne: Gemma delusa, chiude con Juan

Stanca dei rumors trapelati in studio sul conto di Juan Luis e del fatto che lui avesse ripetuto in diverse occasioni che non era ancora scoccata la scintilla, la Galgani ha preferito chiudere questo capitolo della sua vita e quindi voltare pagina definitivamente.

Una scelta inaspettata e al tempo stesso forte quella della Galgani, che questa volta ha deciso di prendere in mano le redini della situazione. Juan Luis a quel punto non ha potuto fare altro che abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione Mediaset.

Occhi puntati anche sul trono classico, che in questo 2020 prometterà grandi colpi di scena. In particolar modo cresce l'attesa per la scelta finale di Giulio Raselli, diviso tra Giovanna e Giulia. Dopo le lamentele delle sue corteggiatrici, stufe dell'indecisione del tronista, Giulio ha ammesso che nella prossima registrazione del trono classico farà la sua scelta definitiva.