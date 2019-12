Si è tenuta ieri 27 dicembre una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, ampiamente dedicata a Gemma Galgani e al suo spasimante di origine venezuelana Juan Luis Ciano. Era grande la curiosità dei telespettatori di scoprire se la dama torinese fosse pronta a prendere posizione dopo le tante voci circolate intorno all'odontoiatra: dal presunto interesse per la sorella di Armando Incarnato fino al racconto di un amico di Ciano, secondo il quale l'uomo avrebbe partecipato al dating show solo per una scommessa.

La reazione di Gemma non si è fatta attendere ed ha portato alla decisione di chiudere una volta per tutte con Juan Luis colpevole, peraltro, di non essersi fatto sentire al telefono per diversi giorni. E da qui all'abbandono dello studio del cavaliere, il passo è stato breve.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma arrabbiata con Juan Luis

Il Vicolo delle News ha pubblicato le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over. In essa, Gemma si è presentata in studio arrabbiata e delusa nei confronti di Juan Luis.

La dama, infatti, ha spiegato che lui non si è fatto sentire per diversi giorni e l'ha chiamata solo a Natale, anche se lei ha deciso di non rispondergli. La discussione si è poi concentrata sulle recenti voci circolate intorno alle vere intenzioni di Ciano dopo che un suo amico ha confessato su Facebook la partecipazione del venezuelano a Uomini e donne per una scommessa. L'uomo ha tentato di smentire la fuoriuscita di informazioni ma nessuno gli ha creduto. Il pubblico lo ha attaccato duramente, chiedendogli di abbandonare il programma. Persino Tina Cipollari si è scontrata con lui, dando comunque anche una parte di colpa alla Galgani. Secondo l'opinionista, Gemma ancora una volta avrebbe messo da parte la sua dignità, comportandosi come uno 'zerbino'. Dopo una lunga discussione, la decisione della dama torinese è apparsa inevitabile: la donna ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

Trono Over, registrazione 27 dicembre: Juan Luis abbandona lo studio

Proseguendo con il resoconto fornito in merito all'ultima registrazione di Uomini e donne, Juan Luis ha preso atto della scelta di Gemma ma ha comunque chiesto di restare nel programma per conoscere meglio Aurora. La dama, però, non ha condiviso tale interesse, rifiutando di approfondire la frequentazione. Maria De Filippi ha poi preso la parola, domandando se qualche signora del parterre fosse interessata a Ciano. Nessuna di loro ha espresso il desiderio di uscire con l'uomo che è stato invitato ad abbandonare lo studio. La sua esperienza all'interno del Trono Over pare, a questo punto, essersi conclusa definitivamente.