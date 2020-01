Mercoledì 8 Gennaio andrà in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il programma che inserisce all'interno della casa più spiata d'Italia dei personaggi famosi, che saranno ripresi nella loro quotidianità. Quest'anno, per la prima volta, il reality sarà condotto da Alfonso Signorini e non più da Ilary Blasi. Il direttore di ''Chi'', verrà affiancato da due opinionisti: Wanda Nara, moglie del giocatore Icardi e Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Manca meno di una settimana al debutto del reality in onda su Canale 5, e il cast sembra quasi completo.

Cast Grande Fratello Vip

Le pagine social del Gf Vip, hanno annunciato alcuni dei concorrenti ufficiali. Tra questi vi sono Antonio Zequila, attore e personaggio televisivo italiano. Il nome di un altro concorrente ad entrare nella casa sarà Pago, cantante italiano ed ex concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island Vip. Non mancheranno anche storici volti della Rai, tra questi in particolare due, ovvero Michele Cucuzza, giornalista ed ex conduttore della Rai e Adriana Volpe, ex conduttrice di Rai 2.

All'interno della casa entreranno anche personaggi famosi nel web, tra questi Paola Di Benedetto, ex madre natura ed ex concorrente dell'isola dei famosi. Sempre dal mondo di internet entrerà nella casa Clizia Incorvaia, fashion blogger. Altro nome è quello dell'attrice Rita Rusìc. Gli ultimi nomi al momento, annunciati dai social del gf sarebbero quelli di Antonella Elia, opinionista attualmente da Chiambretti, e Aristide Malnati, giornalista e papirologo italiano ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Altri rumors sul cast

Secondo quanto riportato da TvBlog, sembra che Alfonso Signorini abbia deciso di far entrare all'interno della casa quattro concorrenti che nelle passate edizioni hanno preso parte al programma. Tra questi nomi ci dovrebbero essere Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Riguardo queste indiscrezioni, Signorini non ha però rilevato ancora nulla. Altro rumors, sempre riguardante il cast, sarebbe l'ingresso della giornalista Barbara Alberti, gossip rilevato da Michele Cucuzza, che intervistato di recente da Libero Quotidiano, alla domanda su chi conoscesse degli altri vip, ha rilevato il nome di Barbara. Incerto invece il nome di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi.

Rumors sulla messa in onda del programma

A quanto pare, questa nuova edizione del programma, sempre secondo quanto riportato da Vanity Fair, dovrebbe andare in onda due volte a settimana. Quindi l'ingresso dei concorrenti non sarà tutto di mercoledì, ma altri entrerebbero venerdì.