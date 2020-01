Manca una settimana al ritorno in Tv del Grande Fratello Vip, e ancora non si conoscono i nomi di tutti i personaggi famosi che entreranno nella Casa. Tvblog, oltre a confermare il doppio appuntamento con il reality della prossima settimana (l'8 e il 10 gennaio), ha anticipato che dovrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà anche quattro ex concorrenti: Volpini, Veneziano, Pugliese e Laricchia.

Nuovi rumors sul cast del GF Vip 4

Mercoledì 8 gennaio andrà in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip 4; Alfonso Signorini sta per debuttare alla guida del reality del quale è sempre stato opinionista, e pare abbia in serbo molte sorprese per il pubblico.

Tvblog, infatti, sostiene che nel cast del programma Mediaset dovrebbero rientrare anche quattro amati ex inquilini della Casa più spiata d'Italia, due provenienti dalla primissima edizione (quella vinta da Cristina Plevani) e due molto eccentrici arrivati successivamente.

A ricoprire il ruolo di concorrenti del Grande Fratello Vip 4 dovrebbero essere anche: Sergio Volpini (meglio ricordato con il soprannome "Ottusangolo", affibbiatogli dalla Gialappa's Band), Salvo Veneziano (pizzaiolo siciliano che è spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D'Urso), Patrick Ray Pugliese (noto per la sua irriverente partecipare all'annata del reality vinta da Serena Garitta) e Pasquale Laricchia (simpatico pugliese che ha preso parte ad una passata edizione in coppia con la fidanzata di allora, Victoria).

I concorrenti ufficiali fino a oggi, 3 gennaio

I personaggi famosi che certamente entreranno nella Casa più spiata d'Italia il prossimo mercoledì 8 gennaio (Tvblog anticipa che l'ingresso di tutti i concorrenti del cast dovrebbe essere equamente diviso tra la prima puntata e la seconda di venerdì 10/01), sono: la regista Rita Rusic, il cantante Pago, l'influencer Paola Di Benedetto, l'egittologo Aristide Malnati, l'attrice Licia Nunez, la presentatrice Adriana Volpe, la valletta Antonella Elia, il conduttore Michele Cucuzza, l'ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia e lo showman Antonio Zequila.

A questi dieci Vip che sicuramente varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà tra meno di una settimana, dovrebbero aggiungersene almeno altri 5 o 6. Sono tanti i nomi che sono stati fatti dai siti di Gossip o dalle riviste sui nuovi inquilini della Casa del Grande Fratello, ma per ora il cast non è ancora stato ufficializzato al completo dagli addetti ai lavori, che preferiscono svelare l'identità di un inquilino alla volta, forse per tenere alta la curiosità del pubblico fino al giorno del debutto.