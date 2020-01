Incidente per Barbara D'Urso durante le vacanze natalizie che la conduttrice ha scelto di trascorrere al caldo di Dubai. Come testimoniato da una serie di storie che lei stessa ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram, è rimasta bloccata per svariate ore nel deserto, in piena notte, dopo che Jonathan Kashanian aveva rotto la vettura su cui stavano viaggiando. Insomma un po' di spavento per la padrona di casa di Pomeriggio 5 la quale, però, in queste ore ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori sui social.

Incidente per Barbara D'Urso durante la vacanza a Dubai: lo sfogo della conduttrice sui social

Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando la D'Urso ha scelto di fare un tour in macchina con il suo amico Jonathan, noto al pubblico per la sua partecipazione e la conseguente vittoria al Grande Fratello di qualche anno fa.

La disavventura è stata ripresa e testimoniata dalla stessa conduttrice, la quale ha duramente ammonito il suo compagno di viaggio, dicendo che i suoi figli dovevano sapere quello che era successo, dato che erano rimasti al buio nel deserto.

Per fortuna, però, tutto si è risolto nel migliore dei modi, così come ha fatto sapere la D'Urso attraverso una nuova storia che ha scelto di postare sui suoi canali social per rassicurare i tantissimi fan che la seguono e la supportano in rete. 'Volevo tranquillizzarvi, sto bene', ha esordito la D'Urso nel suo post-sfogo, dopo aver saputo che in Italia moltissimi siti avevano ripreso la notizia del suo incidente nel deserto.

La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live non ha nascosto che, in quel momento, non era proprio felicissima di quello che era accaduto. 'Ma l'importante è ridere sempre', ha aggiunto la conduttrice partenopea che anche questa volta ha sottolineato il fatto che Jonathan fosse stato messo in punizione (con tanto di faccine sorridenti). 'Del resto non sa guidare e ha spaccato il cambio', ha chiosato la presentatrice.

Dal 7 gennaio ripartono gli appuntamenti tv con Barbara D'Urso

Insomma niente paura per i numerosi fan della presentatrice che si prepara all'atteso ritorno in televisione. A partire da martedì 7 gennaio sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano in onda su Canale 5 che ha chiuso la stagione televisiva del 2019 con una media di oltre 2 milioni al giorno di spettatori.

Anche quest'anno, inoltre, la D'Urso sarà impegnata con la nuova edizione di Domenica Live, trasmesso sempre in versione ridotta dalle 17.20 alle 18.45 e poi tornerà nuovamente in prima serata al timone di Live - Non è la D'Urso. Insomma un 2020 che si preannuncia decisamente ricco di ore e ore di televisione.